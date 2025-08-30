onedio
24 Yaş Fark Var: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Partner Olması Tartışma Yarattı

24 Yaş Fark Var: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Partner Olması Tartışma Yarattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 16:44

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisiyle ekranlara geri dönmesi gündemden düşmüyor. İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı uzun süredir merak edilirken beklenen haber geldi. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile partner oldu. 27 yaşındaki Saraçoğlu'nun 51 yaşındaki İmirzalıoğlu'yla partner olması haliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Televizyon gündemine Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliği damga vurdu.

Televizyon gündemine Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliği damga vurdu.

Televizyona A.B.İ. dizisiyle geri dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi oyuncuyla partner olacağı uzun süredir merak ediliyordu. Dizinin hazırlıklarına başlansa da henüz yapım şirketinden net bir açıklama gelmemişti. Beklenen haber sonunda geldi.

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde izlediğimiz 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu, 51 yaşındaki aktör Kenan İmirzalıoğlu ile partner oldu. İki başarılı oyuncu arasındaki 24 yaş farkı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken haliyle fanlardan tepkiler gecikmedi.

