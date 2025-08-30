24 Yaş Fark Var: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Partner Olması Tartışma Yarattı
Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisiyle ekranlara geri dönmesi gündemden düşmüyor. İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı uzun süredir merak edilirken beklenen haber geldi. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile partner oldu. 27 yaşındaki Saraçoğlu'nun 51 yaşındaki İmirzalıoğlu'yla partner olması haliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Televizyon gündemine Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliği damga vurdu.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
