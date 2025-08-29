Bahar Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu, NOW'ın Yeni Dizisi "Sakıncalı"da Rol Alacak!
NOW ekranlarının yeni bombası “Sakıncalı” için geri sayım başladı. Gold Film imzası taşıyan dizi, güçlü kadrosu ve iddialı hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu. Sakıncalı dizisi için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde rol alan ünlü ismin NOW'ın iddialı dizisiyle anlaştığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gold Film, NOW için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizisi “Sakıncalı” ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Yalçın, NOW'ın iddialı dizisinde “Berfin” karakterini canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın