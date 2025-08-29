onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu, NOW'ın Yeni Dizisi "Sakıncalı"da Rol Alacak!

Bahar Dizisinden Ayrılan Ünlü Oyuncu, NOW'ın Yeni Dizisi "Sakıncalı"da Rol Alacak!

yerli dizi Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 13:53

NOW ekranlarının yeni bombası “Sakıncalı” için geri sayım başladı. Gold Film imzası taşıyan dizi, güçlü kadrosu ve iddialı hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu. Sakıncalı dizisi için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde rol alan ünlü ismin NOW'ın iddialı dizisiyle anlaştığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gold Film, NOW için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizisi “Sakıncalı” ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gold Film, NOW için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizisi “Sakıncalı” ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimlerin 15 Eylül’de başlaması planlanan dizinin kadrosunda şimdiden dikkat çekici isimler bir araya geldi. Dizinin kadrosu hala şekillenirken başrollerde Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Olgun Toker ve Cem Bender yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu güçlü ekibe sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Nihal Yalçın, NOW'ın iddialı dizisinde “Berfin” karakterini canlandıracak.

Nihal Yalçın, NOW'ın iddialı dizisinde “Berfin” karakterini canlandıracak.

Berfin, hikâyede Olgun Toker'in canlandıracağı Faysal’ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Yalçın’ı en son Bahar dizisinde izlemiştik. Oyuncu, Bahar’daki performansının ardından yeni projesi için NOW’ın iddialı yapımı Sakıncalı ile ekrana dönüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın