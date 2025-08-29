onedio
Gümbür Gümbür Geliyor: Çarpıntı Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

29.08.2025 - 11:38

Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında 'Çarpıntı' yer alıyor. Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in başrollerde yer aldığı Çarpıntı dizisi daha şimdiden rakipsiz görülüyor. Yayın tarihinin ne zaman olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş, Çarpıntı'nın yayın tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Çarpıntı dizisi, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri.

Usta oyuncular Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, genç kuşağın dikkat çeken isimleri Kerem Bürsin ile Lizge Cömert’i bir araya getiren Çarpıntı için geri sayım başladı.

Merkezine, ölümle burun buruna geldikten sonra kalp nakliyle hayata tutunan Aslı’nın (Lizge Cömert) değişen yaşamını ve aşk arayışını alan hikâye, güçlü anlatımıyla yeni sezona damga vurmayı hedefliyor.

"Çarpıntı ne zaman yayınlanacak?" sorusu seyirci tarafından sorulurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çarpıntı dizisi 7 Eylül Pazar günü yayınlanacak. 

Pazar günü ekranlara gelmeye hazırlanan dizi böylece TRT 1'de yayınlanan Teşkilat'ın rakibi olacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
