Eşref Rüya Dizisinde Eşref'e Yeni Düşman Olarak Ünlü Oyuncu Geliyor!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin kadrosunda ciddi değişikliğe gidiliyor. Birsen Altuntaş, Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri için yeni bir düşmanın geleceğini duyurdu. O karakter için ise ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin en iddialı işlerinin başında Eşref Rüya yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Tek'in düşmanı Dinçer Burçay'ı canlandıracak isim ise Taner Rumeli'den başkası değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın