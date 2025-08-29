onedio
Eşref Rüya Dizisinde Eşref'e Yeni Düşman Olarak Ünlü Oyuncu Geliyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 08:49

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin kadrosunda ciddi değişikliğe gidiliyor. Birsen Altuntaş, Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri için yeni bir düşmanın geleceğini duyurdu. O karakter için ise ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin en iddialı işlerinin başında Eşref Rüya yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'un NOW'da yayınlanıp hayal kırıklığı uğratan Gaddar dizisinin ardından enfes bir başarı sağlayan dizisi Eşref Rüya'yı dilimizden düşüremiyoruz. 'Siz hepiniz Eşref Tek' repliğiyle fenomen haline gelen dizide Çağatay Ulusoy'a Demet Özdemir eşlik ediyor.

Eşref ve Nisan karakterlerinin zorluklar içindeki aşkını izlediğimiz dizi 2. sezon hazırlıklarına devam ederken Birsen Altuntaş, kadroda ciddi değişikliklerin olduğunu açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Ulusoy'un karakteri Eşref için yeni bir düşman diziye dahil olacak.

Eşref Tek'in düşmanı Dinçer Burçay'ı canlandıracak isim ise Taner Rumeli'den başkası değil!

Eşref Tek'in düşmanı Dinçer Burçay'ı canlandıracak isim ise Taner Rumeli'den başkası değil!

Başarılı oyuncu Taner Rumeli, son olarak Deha dizisinin kötü adamı Karga'yı canlandırmıştı. Kötü karakterden yeni dizisinde de çıkmayan Rumeli, bu defa Eşref’e rakip bir yapım şirketinin CEO’su olarak ekibe katılacak.

Dinçer Burçay karakterinin Eşref'in aşkı Nisan'ı da derinden etkileyecek bir hikayesi olacak.

