"ChatGPT mi Yaptı?" NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın Afişi Gündem Oldu
NOW, yeni sezon için iddialı dizi Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle geliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef dizisinin yayınlanmasına az bir zaman kalırken dizinin resmi X hesabından afişi yayınlandı. Halef dizisinin afişi gündem olurken fanlardan tepkiler gecikmedi.
NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin resmi sosyal medya hesabından dizinin afişi paylaşıldı.
