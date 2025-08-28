onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"ChatGPT mi Yaptı?" NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın Afişi Gündem Oldu

"ChatGPT mi Yaptı?" NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın Afişi Gündem Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 15:52

NOW, yeni sezon için iddialı dizi Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle geliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef dizisinin yayınlanmasına az bir zaman kalırken dizinin resmi X hesabından afişi yayınlandı. Halef dizisinin afişi gündem olurken fanlardan tepkiler gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.

NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kanalın en iddialı işlerinin başında ise Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.

Uzak Şehir'in yoğun rağbet görmesinin ardından kanallar aşiret dizisi projelerini raflardan çıkarmaya başladı. Bunlardan biri de Halef oldu. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Halef dizisi yayınlanan fragmanlarla yoğun ilgi gördü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 11 veya 18 Eylül günü yayınlanması beklenen Halef için seyirci sabırsızlanırken dizinin resmi X hesabından sürpriz bir afiş geldi.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin resmi sosyal medya hesabından dizinin afişi paylaşıldı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin resmi sosyal medya hesabından dizinin afişi paylaşıldı.

Yayınlanan fragmanlarının yanında afiş sönük kalırken sosyal medya kullanıcıları Halef dizisinin afişine yorum yapmadan edemedi. Gelen yorumlardan bazılarını sizler için derledik.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın