onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in İkinci Sezon Çekimlerinden Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan İlk Kare Geldi

Uzak Şehir'in İkinci Sezon Çekimlerinden Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan İlk Kare Geldi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 11:47

Geçtiğimiz sezonun en sürpriz işlerinin başında yer alan Uzak Şehir'in ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in kadrosunda değişikliklere gidilmişti. Yeni sezonun nasıl ilerleyeceği merak edilirken başrol karakterler Alya ve Cihan'dan ilk set fotoğrafı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizi, ayrıca seyircinin yıllardır hasretini çekiği 'aşiret dizisi' açığını kapatıp yeni sezon için kanalların raflarda beklettiği aşiret dizisi projelerinin hayata geçmesine neden oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın enfes uyumuyla herkesi ekrana kilitleyen Uzak Şehir, her hafta yeni bir rekora imza atmasıyla yeni sezon onayını söke söke almıştı. Cihan'ın Alya'ya aşkını ilan edip öpmesiyle son bulan 1. sezonun ardından 2. sezonda neler olacağı merak edilirken Uzak Şehir ekibi sonunda sete çıktı. E haliyle dizinin başrol çifti Alya ve Cihan'dan set fotoğrafı da geldi.

Uzak Şehir'in ikinci sezon teaser çekimlerinde buluşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan yeni sezona dair ilk kare geldi.

Uzak Şehir'in ikinci sezon teaser çekimlerinde buluşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan yeni sezona dair ilk kare geldi.

Alya ve Cihan ilişkisinin ne boyuta ilerleyeceği merak edilen Uzak Şehir, 15 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Bakalım yeni sezonda neler izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın