Uzak Şehir'in İkinci Sezon Çekimlerinden Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan İlk Kare Geldi
Geçtiğimiz sezonun en sürpriz işlerinin başında yer alan Uzak Şehir'in ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in kadrosunda değişikliklere gidilmişti. Yeni sezonun nasıl ilerleyeceği merak edilirken başrol karakterler Alya ve Cihan'dan ilk set fotoğrafı geldi.
Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan Uzak Şehir, reytingleri derinden etkileyen bir başarı gösterdi.
Uzak Şehir'in ikinci sezon teaser çekimlerinde buluşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan yeni sezona dair ilk kare geldi.
