onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimler Ne Zaman? Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Dahil Olan Bahar Dizisi, 3. Sezon İçin Sete Çıkıyor!

Çekimler Ne Zaman? Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Dahil Olan Bahar Dizisi, 3. Sezon İçin Sete Çıkıyor!

Show tv Bahar Dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 08:29

Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Bahar, 3. sezon onayı almıştı. Müthiş reytingleriyle yeni sezonda da ekranda kendine yer bulan Bahar dizisi için hazırlıklar devam ederken kadrosuna iki yeni oyuncunun dahil olduğu Bahar'ın yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy uyumuyla ekrana gelen Bahar, iki sezon boyunca son derece iyi reyting oranları almış ve 3. sezon onayını havada kapmıştı.

Timur karakterinin uçak kazası geçirmesiyle sona eren 2. sezonun ardından 3. sezonda neler olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş, kadroya iki yeni oyuncunun dahil olacağını açıklamıştı.

Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Turak ve Hudutsuz Sevda'da rol alan Hayal Köseoğlu'nun kadrosuna dahil olduğu Bahar'ın 3. sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, sete çıkış tarihini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Ağustos Cuma günü sete çıkıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Ağustos Cuma günü sete çıkıyor.

Eylül ayında 3. sezonuyla ekrana gelecek olan Bahar'ın bu sezon yönetmen koltuğuna ise Mehmet Can Bindal oturacak. Bakalım Bahar'ın yeni sezonunda neler izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın