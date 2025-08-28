Çekimler Ne Zaman? Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Dahil Olan Bahar Dizisi, 3. Sezon İçin Sete Çıkıyor!
Show TV ekranlarının sevilen işlerinden Bahar, 3. sezon onayı almıştı. Müthiş reytingleriyle yeni sezonda da ekranda kendine yer bulan Bahar dizisi için hazırlıklar devam ederken kadrosuna iki yeni oyuncunun dahil olduğu Bahar'ın yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, seyirci tarafından çok sevildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Ağustos Cuma günü sete çıkıyor.
