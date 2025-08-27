Uzak Şehir'de Bir Oyuncu Diziden Ayrıldı: Hayat Verdiği Karakteri Başkası Canlandıracak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon çekimleri başladı. 15 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak dizinin yeni sezonu öncesi diziyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide sevilen bir karaktere hayat veren oyuncu diziden ayrılıyor. Karakteri, diziye dahil olan yeni oyuncu canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İzlenme rekorları kıran Kanal D dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon çekimleri başladı.
Diziye yeni dahil olacak oyuncular duyurulmuştu. Ancak ayrılacak isim Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde oldu.
Siz bu değişimi nasıl karşıladınız?
