Uzak Şehir'de Bir Oyuncu Diziden Ayrıldı: Hayat Verdiği Karakteri Başkası Canlandıracak!

Uzak Şehir'de Bir Oyuncu Diziden Ayrıldı: Hayat Verdiği Karakteri Başkası Canlandıracak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 13:48

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon çekimleri başladı. 15 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak dizinin yeni sezonu öncesi diziyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide sevilen bir karaktere hayat veren oyuncu diziden ayrılıyor. Karakteri, diziye dahil olan yeni oyuncu canlandıracak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
İzlenme rekorları kıran Kanal D dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon çekimleri başladı.

İzlenme rekorları kıran Kanal D dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon çekimleri başladı.

15 Eylül'de yeni sezonunu izleyeceğimiz dizide izleyicileri heyecanı yüksek bir sezon bekliyor. Son olarak Alya'yı Kanada'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalayan Cihan aşkını itiraf etmişti ama çekimlerin İstanbul'da başlaması kafaları epey karıştırdı.

Diziye yeni dahil olacak oyuncular duyurulmuştu. Ancak ayrılacak isim Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde oldu.

Diziye yeni dahil olacak oyuncular duyurulmuştu. Ancak ayrılacak isim Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zeynep Kankonde'nin ailevi sebeplerden dolayı Uzak Şehir'den ayrılacağı öğrenildi. Dizide Ümmü karakteri varlığını sürdürecek ve karaktere Banu Fotocan hayat verecek.

Siz bu değişimi nasıl karşıladınız?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
