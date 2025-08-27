Survivor'la Tanıdığımız Oyuncu Serenay Aktaş, 'Aziz' Dizisine Murat Yıldırım Yüzünden Alınmadığını İddia Etti
Gündemde yer alan taciz ve istismar iddialarının ardından pek çok kadın yeni iddialarda bulunmaya devam ediyor. Sektörde kendine yer bulamayan kadınlar da sesini çıkarıyor. Yeni sezonda dizilerde başroller arasındaki yaş farkının tartışma olmasının ardından önemli bir iddia da Survivor ile hayatımıza giren oyuncu Serenay Aktaş'tan geldi. Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'ın 'daha küçük gösteren birini' istemesi sebebiyle kadroya alınmadığını iddia etti.
Son günlerde sanat camiasını sarsan iddialar art arda geliyor. Taciz ve istismar iddialarının yanı sıra, sektördeki oyuncular maruz kaldıkları mobbingi de paylaşmaya başlamışlardı.
Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
Serenay Aktaş'ın o paylaşımı:
