Survivor'la Tanıdığımız Oyuncu Serenay Aktaş, 'Aziz' Dizisine Murat Yıldırım Yüzünden Alınmadığını İddia Etti

Survivor'la Tanıdığımız Oyuncu Serenay Aktaş, 'Aziz' Dizisine Murat Yıldırım Yüzünden Alınmadığını İddia Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 11:10

Gündemde yer alan taciz ve istismar iddialarının ardından pek çok kadın yeni iddialarda bulunmaya devam ediyor. Sektörde kendine yer bulamayan kadınlar da sesini çıkarıyor. Yeni sezonda dizilerde başroller arasındaki yaş farkının tartışma olmasının ardından önemli bir iddia da Survivor ile hayatımıza giren oyuncu Serenay Aktaş'tan geldi. Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'ın 'daha küçük gösteren birini' istemesi sebebiyle kadroya alınmadığını iddia etti.

Son günlerde sanat camiasını sarsan iddialar art arda geliyor. Taciz ve istismar iddialarının yanı sıra, sektördeki oyuncular maruz kaldıkları mobbingi de paylaşmaya başlamışlardı.

Son günlerde sanat camiasını sarsan iddialar art arda geliyor. Taciz ve istismar iddialarının yanı sıra, sektördeki oyuncular maruz kaldıkları mobbingi de paylaşmaya başlamışlardı.

Gündemi sarsan ve art arda gelen iddiaların yanı sıra sektörde konuşulan konulardan biri de başroller arasındaki yaş farkı oldu. Dizilerde yeni sezonda rol alacak başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı konuşulurken, Survivor ile hayatımıza giren oyuncu Serenay Aktaş önemli bir iddiada bulundu.

Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'la ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez canlandırmıştı. Serenay Aktaş, tartışmaların ardından Instagram hesabından diziyle bütçe konuşmak üzereyken Murat Yıldırım'ın 'Karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' demesi üzerine kadroya alınmadığını iddia etti.

Serenay Aktaş'ın o paylaşımı:

Serenay Aktaş'ın o paylaşımı:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
