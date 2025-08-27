onedio
Dizilerde Bu Sezon Başrol Oynayacak Partnerlerin Arasındaki Yaş Farkı Tartışma Konusu Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 10:16

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmayı bekleyen 20'den fazla yeni dizi şimdiden heyecan uyandırmış ve bir fan kitlesi elde etmiş durumda. Birbirinden ünlü isimlerin adeta yarışa girdiği sezonda dizilerde oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra dikkat çeken başka bir durum daha oldu. Dizilerin birkaçında başrol oyuncuları arasındaki fark izleyicinin bir miktar tepkisine yol açtı.

Yeni sezonda pek çok iddialı dizi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güçlü oyuncu kadroları ve ilgi çeken konularıyla şimdiden bir fan kitlesi elde eden diziler heyecanla bekleniyor. Dizilerin birbirinden popüler isimleri kadrosuna katmasının yanı sıra dizilerde dikkat çeken bir durum daha gündem oldu. Başrol oyuncular arasındaki yaş farkı X'te tartışma konusu oldu.

Bir X kullanıcısı, bu sezon yayınlanacak dizilerde partnerlerin yaş farkında dikkat çekti.

İzleyicilerin farkında olduğu bu durum X'te çok konuşuldu.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
