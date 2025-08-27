Uzak Şehir'e Katılan Oyuncunun Cihan'ın 'Tek Aşkı' Meryem Olma İhtimali İzleyiciyi Panikletti!
Geçtiğimiz sezonun rekor üstüne rekor kıran dizisi Uzak Şehir'in 15 Eylül'de başlayacağını öğrenmiştik. Çekimleri başlayan ve minicik bir spoiler'a bile hasret izleyici, diziye iki oyuncunun dahil olacağını öğrendi. Banu Fotocan ile Özge Erdem'in dahil olacağı haberinin ardından, Özge Erdem ideal 'Meryem' olarak görüldüğünden izleyici bir anda panikledi.
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı.
İkinci sezonu heyecanla beklenen Uzak Şehir'in kadrosuna dahil olan isimlerden biri Özge Erdem oldu.
