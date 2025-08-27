onedio
Uzak Şehir'e Katılan Oyuncunun Cihan'ın 'Tek Aşkı' Meryem Olma İhtimali İzleyiciyi Panikletti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
27.08.2025

Geçtiğimiz sezonun rekor üstüne rekor kıran dizisi Uzak Şehir'in 15 Eylül'de başlayacağını öğrenmiştik. Çekimleri başlayan ve minicik bir spoiler'a bile hasret izleyici, diziye iki oyuncunun dahil olacağını öğrendi. Banu Fotocan ile Özge Erdem'in dahil olacağı haberinin ardından, Özge Erdem ideal 'Meryem' olarak görüldüğünden izleyici bir anda panikledi.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı.

15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak dizi, çekimlerinin başlamasının ardından izleyicisini heyecanlandırmaya başladı. Alya gidecek mi, İstanbul'da ne işleri var gibi sorular aklımızda tilki gibi dönerken diziyle ilgili diğer gelişmeler ortaya çıktı.

İkinci sezonu heyecanla beklenen Uzak Şehir'in kadrosuna dahil olan isimlerden biri Özge Erdem oldu.

Banu Fotocan ile birlikte diziye dahil olduğu öğrenilen Özge Erdem'in karakteri açıklanmamasına rağmen izleyici Meryem olabileceğinden şüphelendi. Ortaya panik dolu yorumlar çıktı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
