Kuruluş Osman'a Dahil Olacağı Söylenmişti: Alina Boz'un Yeni Dizisi ve Partneri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2025 - 15:24

Burak Özçivit'in kadrosundan ayrılmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Kuruluş Osman'da ana kadro netleşmişti. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı dizide, partnerini kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Alina Boz'un adı geçmesine rağmen görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve rolü Mahassine Merabet aldı. Bunun ardından Alina Boz'un yeni dizisi de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Kuruluş Osman'da Mert Yazıcıoğlu'nun yeni partneri olması için adı geçen ilk isim Alina Boz olmuştu.

Ancak ne olduysa görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve Alina Boz'un dizide yer almayacağı açıklandı. Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak ismin Mahassine Merabet olduğu kısa süre önce duyuruldu.

Yeni sezonda hangi yapımda rol alacağı merak konusu olan Alina Boz'un yeni dizisi de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un İtalyan Rai1 kanalında ekrana gelen Doc- Nelle Tue Mani isimli dizinin yerli uyarlaması dizide rol alacağı ortaya çıktı. Alina Boz'a dizide İbrahim Çelikkol'un eşlik edeceği öğrenildi. Dizi, NOW TV'de ekrana gelecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
