Kuruluş Osman'a Dahil Olacağı Söylenmişti: Alina Boz'un Yeni Dizisi ve Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Burak Özçivit'in kadrosundan ayrılmasıyla son günlerde gündemden düşmeyen Kuruluş Osman'da ana kadro netleşmişti. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı dizide, partnerini kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Alina Boz'un adı geçmesine rağmen görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve rolü Mahassine Merabet aldı. Bunun ardından Alina Boz'un yeni dizisi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kuruluş Osman'da Mert Yazıcıoğlu'nun yeni partneri olması için adı geçen ilk isim Alina Boz olmuştu.
Yeni sezonda hangi yapımda rol alacağı merak konusu olan Alina Boz'un yeni dizisi de belli oldu.
