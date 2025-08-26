onedio
Sezonun İlk Erken Final Haberi Geldi: Atv'nin Yaz Dizisi Final Yapıyor!

Merve Ersoy
26.08.2025 - 09:55

Son yıllarda artan maliyetler sebebiyle yaz dizilerinin sayısı giderek azalıyor. Bu sezon yayınlanan ve Burak Aksak ile Selçuk Aydemir'in buluşturan Aile Saadeti dizisi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglere yenik düşen dizi için erken final kararı alındı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Son yıllarda artan maliyetler ve düşük reytingler nedeniyle yaz dizilerinin sayısında düşüş oldu.

Geçtiğimiz sene yalnızca bir yaz dizisi yayınlanmıştı. Bu sezon yayınlanan iki yaz dizisinden biri olan Aile Saadeti ise Burak Aksak ile Selçuk Aydemir'i buluşturmasıyla büyük ilgi görmüştü, ancak reytinglere yenik düştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atv ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti için erken final kararı alındı.

Burak Dakak ve Buse Meral’in başrollerini paylaştığı dizide Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al, Vildan Atasever ve Esra Kızıldoğan gibi usta isimler rol alıyordu. 25 Ağustos'ta 11. bölümüyle ekrana gelen dizi 13. bölümüyle final yapacak.

