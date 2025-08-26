Sezonun İlk Erken Final Haberi Geldi: Atv'nin Yaz Dizisi Final Yapıyor!
Son yıllarda artan maliyetler sebebiyle yaz dizilerinin sayısı giderek azalıyor. Bu sezon yayınlanan ve Burak Aksak ile Selçuk Aydemir'in buluşturan Aile Saadeti dizisi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglere yenik düşen dizi için erken final kararı alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
