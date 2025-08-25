onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezon Ateşi Yandı! 2 Oyuncunun Dahil Olduğu Uzak Şehir'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Yeni Sezon Ateşi Yandı! 2 Oyuncunun Dahil Olduğu Uzak Şehir'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2025 - 20:31

Kanal D ekranlarında ilk sezonuyla yayınlanan ve rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir'in ikinci sezonunda neler yaşanacağı büyük merak konusuydu. Dizinin yeni sezonu için hazırlıklar tamamlandı ve çekimler başladı. Meraklı izleyici de spoiler kapma umuduyla çekimleri İstanbul'da başlayan dizinin setinden haber almaya çalıştı. Ancak beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Uzak Şehir ikinci sezon ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımı Uzak Şehir'in ikinci sezon çekimleri başladı!

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımı Uzak Şehir'in ikinci sezon çekimleri başladı!

İstanbul'da başlayan çekimler büyük merak uyandırdı. Alya ve Cihan'ın neden İstanbul'da olduğu ve dizide bizleri nelerin beklediğini düşününce minik bir spoiler pek de fena olmaz diye düşünüyoruz ister istemez.

Ancak merak ettiğimiz sorulardan biri sonunda yanıt buldu!

Ancak merak ettiğimiz sorulardan biri sonunda yanıt buldu!

Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı. Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca diziye Banu Fotocan ile Özge Erdem dahil olacak. Ayrıca iddialara göre dizinin kadrosuna başka isimlerin de katılması bekleniyor.

Ayrıca yeni sezondan gelen ilk bilgiyi bir konuşalım: Sizce çekimler neden İstanbul'da başladı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın