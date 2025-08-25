Güller ve Günahlar’ın Başrol Oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’den İlk Fotoğraf Geldi
Kanal D’nin iddialı yeni sezon projelerinden Güller ve Günahlar okuma provasını gerçekleştirdi. Dizide Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. İkilinin uyumu ise merak konusuydu. Okuma provasında objektiflere poz veren başrollerin ilk kareleri sosyal medyada beğeni topladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezon dizileri bir bir okuma provalarını gerçekleştirdi, kimisi ise sete çıktı.
İkilinin ilk karelerinin paylaşılmasıyla izleyiciler tanıtım için geri sayıma başladı.
