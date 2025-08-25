onedio
Güller ve Günahlar’ın Başrol Oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’den İlk Fotoğraf Geldi

Elif Sude Yenidoğan
25.08.2025 - 11:01

Kanal D’nin iddialı yeni sezon projelerinden Güller ve Günahlar okuma provasını gerçekleştirdi. Dizide Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. İkilinin uyumu ise merak konusuydu. Okuma provasında objektiflere poz veren başrollerin ilk kareleri sosyal medyada beğeni topladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeni sezon dizileri bir bir okuma provalarını gerçekleştirdi, kimisi ise sete çıktı.

Dizilerin ilk tanıtımları merakla takip edilirken, Güller ve Günahlar da izleyicileri heyecanlandıran işlerden oldu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in partnerliğindeki dizinin okuma provası gerçekleşti. Henüz çekimler başlamadı.

İkilinin ilk karelerinin paylaşılmasıyla izleyiciler tanıtım için geri sayıma başladı.

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğindeki dizinin yapımı NGM’de. Ünlü iş adamı ile çiçekçi kızın hikayesini izleyeceğiz. Sizlere de soralım o zaman; Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in uyumunu nasıl buldunuz?

