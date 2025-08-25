Yaprak Dökümü'nde Yalnızca 12 Bölüm Oynayan 'İlk Ayşe' Efsun Karaali'nin Değişimini Görünce Şaşıracaksınız
Reşat Nuri Güntekin'in eseri Yaprak Dökümü'nden uyarlanan aynı adlı dizi Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk sezonu 2006 yılında yayınlansa da hala özellikle yaz aylarında ekrana geliyor ve izleyiciler tekrar tekrar diziyi izliyor. İzleyiciler çok iyi biliyor ki dizinin ilk 12 bölümünde yer alan minik Ayşe, sonraki bölümlerde yer alan Ayşe'den farklıydı. İlk bölümlerde Ayşe'yi canlandıran Efsun Karaali, iddialara göre replikleri ezberlemekte güçlük çektiği için diziden ayrılmıştı. Efsun Karaali, yıllar sonra ortaya çıktı!
Ekranların vazgeçilmez dizisi Yaprak Dökümü'nün neredeyse tüm replikleri izleyiciler tarafından ezberlenmiş durumda.
Yaprak Dökümü'nde ilk bölümlerde Ayşe karakterini Efsun Karaali canlandırıyordu.
2017 yılında Söz dizisinde iki bölüm rol alan Efsun Karaali'nin son hali ortaya çıktı!
