Yaprak Dökümü'nde Yalnızca 12 Bölüm Oynayan 'İlk Ayşe' Efsun Karaali'nin Değişimini Görünce Şaşıracaksınız

Yaprak Dökümü
25.08.2025 - 23:17

Reşat Nuri Güntekin'in eseri Yaprak Dökümü'nden uyarlanan aynı adlı dizi Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk sezonu 2006 yılında yayınlansa da hala özellikle yaz aylarında ekrana geliyor ve izleyiciler tekrar tekrar diziyi izliyor. İzleyiciler çok iyi biliyor ki dizinin ilk 12 bölümünde yer alan minik Ayşe, sonraki bölümlerde yer alan Ayşe'den farklıydı. İlk bölümlerde Ayşe'yi canlandıran Efsun Karaali, iddialara göre replikleri ezberlemekte güçlük çektiği için diziden ayrılmıştı. Efsun Karaali, yıllar sonra ortaya çıktı!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Yaprak Dökümü'nün neredeyse tüm replikleri izleyiciler tarafından ezberlenmiş durumda.

Dizi hala sık sık ekrana geliyor ve bıkmadan usanmadan izlenmeye devam ediyor. İzleyicileri ikiye bölen pek çok durumu barındıran diziye dair paylaşımlar da hala sosyal medyada gündem oluyor.

Yaprak Dökümü'nde ilk bölümlerde Ayşe karakterini Efsun Karaali canlandırıyordu.

Ancak iddialara göre minik Efsun, replikleri ezberlemekte güçlük çektiği için diziden ayrılmış ve yerini Şebnem Ceceli'ye bırakmıştı. Her iki Ayşe de çok sevilmesine rağmen dizide yalnızca 12 bölüm yer alan Efsun Karaali unutulmadı.

2017 yılında Söz dizisinde iki bölüm rol alan Efsun Karaali'nin son hali ortaya çıktı!

Minik Ayşe'yi canlandıran Efsun, şimdilerde 24 yaşında genç bir kadın. Aradan geçen 19 yılda epey değişse de yüzündeki ifadenin aynı kaldığını söylemek mümkün ❤️ Yine de görsek tanıyamazdık elbette. Oyunculuğu bırakan Efsun'a kariyerinde başarılar dileriz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
