MasterChef'te Somer Şef'ten Yarışmacılara Sert Uyarı: Yeni Kuralları Açıkladı!
MasterChef'te 3. hafta geride kaldı ve elenen isim Bilal oldu. Yedeklerden yarışmaya katılan Bilal'in elenmesi sevenlerini üzse de yeni haftanın heyecanı başladı bile. Yarışmacılardan kaptanlık oyunu için 6 ıslak hamburger yapılması istendi. Ancak 4 yarışmacı tabak çıkaramadı. Bu duruma sinirlenen Somer Şef, yarışmacılara sert uyarılarda bulunurken yeni kuralları açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de Bilal'in elenmesinin ardından 4. hafta heyecanı başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Somer Şef'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın