onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'te Somer Şef'ten Yarışmacılara Sert Uyarı: Yeni Kuralları Açıkladı!

MasterChef'te Somer Şef'ten Yarışmacılara Sert Uyarı: Yeni Kuralları Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2025 - 23:40

MasterChef'te 3. hafta geride kaldı ve elenen isim Bilal oldu. Yedeklerden yarışmaya katılan Bilal'in elenmesi sevenlerini üzse de yeni haftanın heyecanı başladı bile. Yarışmacılardan kaptanlık oyunu için 6 ıslak hamburger yapılması istendi. Ancak 4 yarışmacı tabak çıkaramadı. Bu duruma sinirlenen Somer Şef, yarışmacılara sert uyarılarda bulunurken yeni kuralları açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye'de Bilal'in elenmesinin ardından 4. hafta heyecanı başladı.

MasterChef Türkiye'de Bilal'in elenmesinin ardından 4. hafta heyecanı başladı.

Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan 6 tane ıslak hamburger yapmasını istedi. Eylül ve Çağlar'ın kaptan oldukları yarışta 4 yarışmacı tabak çıkaramadı. Şefler bu duruma epey sinirlendi. Somer Şef, bazı yarışmacıların kaptanlık oyununda bilerek tabak çıkarmadığını vurgulayarak yarışmacıları uyardı ve yeni yaptırımlar uygulanacağını dile getirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren tabak çıkarmayana cezai müeyyideler uygulanacağını açıkladı.

Somer Şef'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın