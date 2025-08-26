Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu: Diziye Gizemli İki Oyuncu Konuk Olacak!

Mustafa elindeki silahla rastgele ateş açarken, başına bir şey geleceğinden şüphelendiğimiz isimlerden biri de Kıvılcım olmuştu. Hamile olan Kıvılcım karnını tutarken, bebeğine bir şey olup olmayacağı merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kıvılcım'ın bebeğinin dünyaya geleceğini açıkladı. Hatta Kıvılcım'ın doktorları Nilgün ve Hakan rolleriyle diziye dahil olan Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan olacak. Çiftin oğlu olan Furkan karakterine Mert Karakuş hayat verirken, Furkan'ın partneri Yeşim’i ise Ceylin Üstündağ canlandıracak. İkili, gizemli bir sahneyle izleyici karşısına çıkacak.