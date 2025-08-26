onedio
Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu: Diziye Gizemli İki Oyuncu Konuk Olacak!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2025 - 12:52

Show TV ekranlarında yayınlanan ve 3 sezon boyunca 10+ reyting almayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Yine bol kaoslu bir sezon ve sezon finaliyle izlediğimiz dizinin gelecek sezonunda neler yaşanacağı şimdiden üzerine teoriler üretilen bir konu. Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak diye merak ederken gazeteci Birsen Altuntaş, bir spoiler'le birlikte merakımızı dindirdi. Bu sebeple spoiler'ı daha önce duymayanlar için biz bir uyarıda bulunalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kaos denince akla ilk gelen dizilerden olan Kızılcık Şerbeti, yine hepimizi merak içinde bırakan bir sezon finaline imza atmıştı.

Tüm yaz boyunca yeni sezonda neler olacak diye düşünürken sonunda çekimler başladı! İzleyiciyi neler bekleyecek tam olarak bilemesek de yeni sezon için sabırsızlanan izleyicinin spoiler avına çıktığını söyleyebiliriz.

Mustafa'nın çılgına dönmesiyle sezon finalinde şoke eden anlar yaşanmıştı.

Mustafa elindeki silahla rastgele ateş açarken, başına bir şey geleceğinden şüphelendiğimiz isimlerden biri de Kıvılcım olmuştu. Hamile olan Kıvılcım karnını tutarken, bebeğine bir şey olup olmayacağı merak konusu oldu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kıvılcım'ın bebeğinin dünyaya geleceğini açıkladı. Hatta Kıvılcım'ın doktorları Nilgün ve Hakan rolleriyle diziye dahil olan Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan olacak. Çiftin oğlu olan Furkan karakterine Mert Karakuş hayat verirken, Furkan'ın partneri Yeşim’i ise Ceylin Üstündağ canlandıracak. İkili, gizemli bir sahneyle izleyici karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon yayın tarihi de sonunda belli oldu! Daha önce 19 Eylül olarak açıklanan tarih revize edildi. Birsen Altuntaş, dizinin 12 Eylül Cuma günü başlayacağını duyurdu.

