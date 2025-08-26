Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu: Diziye Gizemli İki Oyuncu Konuk Olacak!
Show TV ekranlarında yayınlanan ve 3 sezon boyunca 10+ reyting almayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Yine bol kaoslu bir sezon ve sezon finaliyle izlediğimiz dizinin gelecek sezonunda neler yaşanacağı şimdiden üzerine teoriler üretilen bir konu. Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak diye merak ederken gazeteci Birsen Altuntaş, bir spoiler'le birlikte merakımızı dindirdi. Bu sebeple spoiler'ı daha önce duymayanlar için biz bir uyarıda bulunalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kaos denince akla ilk gelen dizilerden olan Kızılcık Şerbeti, yine hepimizi merak içinde bırakan bir sezon finaline imza atmıştı.
Mustafa'nın çılgına dönmesiyle sezon finalinde şoke eden anlar yaşanmıştı.
Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak?
