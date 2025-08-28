onedio
İkinci Sezon Hazırlıkları Başlayan Sahipsizler Dizisine Yeni Oyuncu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 10:38

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler, ikinci sezon hazırlıklarına başladı. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer aldığı Sahipsizler'in kadrosu şekillenmeye devam ederken Birsen Altuntaş, diziye dahil olan genç oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Sahipsizler dizisi ekranlara kötü bir başlangıç yapsa da Burak Berkay Akgül'ün başrol olmasının ardından inanılmaz bir yükseliş yaşamıştı.

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül uyumuna bayılan seyirci, Sahipsizler reytinglerinde nefis bir yükselişe neden olurken dizi 2. sezon onayını havada kapmıştı.

İkinci sezon çekimleri başlayan Sahipsizler'in hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş, diziye Bahar rolünü canlandıracak bir oyuncunun katılacağını açıklamıştı. O isim Aybüke Yılmaz oldu.

Aybüke Yılmaz, son olarak Binbir Gece Masalları dizisinde Fars prensesi Dilruba karakterini canlandırmış ve Kanal 7’de yayınlanan Kuma dizisinde de başrol oynamıştı.

Yılmaz, diziye bu sezon dahil olan Esra Ronabar'ın karakteri Firuze'nin kızı olarak karşımıza çıkacak.

