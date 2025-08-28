İkinci Sezon Hazırlıkları Başlayan Sahipsizler Dizisine Yeni Oyuncu!
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler, ikinci sezon hazırlıklarına başladı. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer aldığı Sahipsizler'in kadrosu şekillenmeye devam ederken Birsen Altuntaş, diziye dahil olan genç oyuncuyu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
İkinci sezon çekimleri başlayan Sahipsizler'in hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
