Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin Başrollerini Paylaşacağı Bereketli Topraklar'da Bir Oyuncunun Rolü Değişti!

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin Başrollerini Paylaşacağı Bereketli Topraklar'da Bir Oyuncunun Rolü Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2025 - 08:52

Show TV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Adana'da gerçekleşecek Bereketli Topraklar dizisinin 7 Eylül'de sete çıkması bekleniyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaşacağı dizide, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide kardeş rolüne hayat verecek bir oyuncunun rolü değişti ve sevgili rolü oynamasına karar verildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.

7 Eylül'de sete çıkması beklenen dizinin çekimleri Adana'da yapılacak. Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin paylaşacağı dizide Ömer Bereketoğlu'nun baba yadigarı topraklar için verdiği savaş anlatılacak.

Dizinin çekimleri henüz başlamadan önce bir karakterle ilgili değişiklik yapıldı.

Dizinin çekimleri henüz başlamadan önce bir karakterle ilgili değişiklik yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Seyhan Bereketoğlu karakterine hayat verecek Bahar Süer'in rolü değişti. Ailenin kızını canlandıracak Bahar Süer, Sarp Akkaya'nın oynayacağı Ferit Bereketoğlu'nun sevgilisi "Ceyda" rolüne alındı. Seyhan karakterini ise Gözde Demirtaş'ın canlandıracağı öğrenildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
