Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin Başrollerini Paylaşacağı Bereketli Topraklar'da Bir Oyuncunun Rolü Değişti!
Show TV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Adana'da gerçekleşecek Bereketli Topraklar dizisinin 7 Eylül'de sete çıkması bekleniyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaşacağı dizide, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide kardeş rolüne hayat verecek bir oyuncunun rolü değişti ve sevgili rolü oynamasına karar verildi.
Show TV ekranlarında yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı.
Dizinin çekimleri henüz başlamadan önce bir karakterle ilgili değişiklik yapıldı.
