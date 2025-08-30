İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler
Korsan olarak maç, dizi ve film yayınları yapan “İnat Box” isimli uygulama üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Uygulamaya üye olanların banka hesaplarından 14 milyon 714 bin 354 lira çalan çeteye yönelik yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı, 27 kişi tutuklandı.
Dolandırıcıların bu sefer ki adresi internet üzerinden korsan yayınlar yapan “İnat Box” uygulaması oldu.
