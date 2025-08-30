onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler

İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 14:41

Korsan olarak maç, dizi ve film yayınları yapan “İnat Box” isimli uygulama üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Uygulamaya üye olanların banka hesaplarından 14 milyon 714 bin 354 lira çalan çeteye yönelik yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı, 27 kişi tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dolandırıcıların bu sefer ki adresi internet üzerinden korsan yayınlar yapan “İnat Box” uygulaması oldu.

Dolandırıcıların bu sefer ki adresi internet üzerinden korsan yayınlar yapan “İnat Box” uygulaması oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. 

Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

Çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın