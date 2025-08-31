onedio
Alman Otomobil Devine “Köle” Cezası: 30 Milyon Dolar Ödeyecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 12:36

Alman otomobil devi Volkswagen’e Brezilya İş Mahkemesi’nden şok karar! Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970 ve 1980'lerde Amazon'da şirkete ait çiftlikte işçileri ‘köle’ gibi çalıştırdığına karar verdi. Mahkeme, Volkswagen’in 30 milyon dolar toplu manevi tazminat ödemesine karar verdi.

1974-1986 yılları arası işçiler köle gibi çalıştırıldı!

Brezil İş Mahkemesi, Volkswagen'in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya'nın Para eyaletinde sahip olduğu bir çiftlikte 1974-1986 arasında yüzlerce işçiyi ‘aşağılayıcı’ koşullara maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

Dosyalara göre yaklaşık 300 işçi köle gibi çalıştırıldı. Çalışma koşulları nedeniyle sıtmaya yakalanan işçilere ise hiçbir tıbbi müdahale sağlanmadığı belirtildi.

Alman otomobil devine rekor ceza.

Mahkeme kararında  çiftliğin Volkswagen'e ait olduğunu ve koşulların köle emeğinin yasal tanımına uyduğunu doğruladığı ifade edildi. Şirketin 30 milyon dolar ödemesine karar verildi. 

Çalışma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu uygulamalar Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Volkswagen'in Brezilya merkezinden yaptığı açıklamada ise kararın temyize götürüleceği ifade edildi.

