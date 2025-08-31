Alman Otomobil Devine “Köle” Cezası: 30 Milyon Dolar Ödeyecek!

Brezil İş Mahkemesi, Volkswagen'in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya'nın Para eyaletinde sahip olduğu bir çiftlikte 1974-1986 arasında yüzlerce işçiyi ‘aşağılayıcı’ koşullara maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

Dosyalara göre yaklaşık 300 işçi köle gibi çalıştırıldı. Çalışma koşulları nedeniyle sıtmaya yakalanan işçilere ise hiçbir tıbbi müdahale sağlanmadığı belirtildi.