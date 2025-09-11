Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Bir Gecede 94 Milyar Dolar Kazandı

Oracle’ın İcra Kurulu Başkanı Safra Catz, son çeyrekte üç farklı müşteriyle on milyarlarca dolarlık yeni sözleşme imzalandığını belirtti. Catz, sözleşmeye bağlı kontrol tutarının 500 milyar doların üzerine çıkacağını dile getirdi.

Catz’in bu açıklamasının ardından Oracle hisseleri yüzde 28 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana artışı yüzde 73’ü bulan şirketin kurucusu Larry Ellison ise servetine servet kattı.

Forbes, Gerçek Zamanlı Milyonerler listesine göre Larry Ellison, bir günde 94 milyar dolar kazandı. Larry Ellison, 387.6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ikini kişisi. Listenin ilk sırasından ise Elon Musk bulunuyor. Musk’ın güncel serveti 436.1 milyar dolar.