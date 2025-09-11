onedio
Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Bir Gecede 94 Milyar Dolar Kazandı

Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Bir Gecede 94 Milyar Dolar Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 08:31

Yazılım firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Forbes listesine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi. Zenginler servetine servet katmaya doymazken Ellison, bir günde 94 milyar kazandı. Dünyanın en zengin ikinci kişisinin net serveti 387.6 milyar dolar oldu. Listenin zirvesinde ise 436.1 milyar dolar ile Elon Musk var.

Larry Ellison, Microsoft’un en büyük rakibi Oracle’ın kurucusu.

Larry Ellison, Microsoft'un en büyük rakibi Oracle'ın kurucusu.

Merkezi ABD’de bulunan Oracle, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketidir. Oracle’ın 120 bini aşkın çalışanı bulunuyor. Oracle’ın kurucusu ve CEO’su 81 yaşındaki Larry Ellison ise Forbes listesine göre dünyanın en zengin insanı. 

Ellison, 2012 yılında Hawaii’deki Lanai adasını 300 milyon dolara satın almıştı. Dünyanın en zengin ikinci kişisi 2020 yılından beri bu adada yaşıyor.

2018’den 2022 yılına kadar Tesla’nın yönetim kurulu üyeliği görevini yapan Ellison, ayrılmadan önce 45 milyon adet hisseye sahipti.

Bir gecede 94 milyar dolar kazandı.

Bir gecede 94 milyar dolar kazandı.

Oracle’ın İcra Kurulu Başkanı Safra Catz, son çeyrekte üç farklı müşteriyle on milyarlarca dolarlık yeni sözleşme imzalandığını belirtti. Catz, sözleşmeye bağlı kontrol tutarının 500 milyar doların üzerine çıkacağını dile getirdi.

Catz’in bu açıklamasının ardından Oracle hisseleri yüzde 28 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana artışı yüzde 73’ü bulan şirketin kurucusu Larry Ellison ise servetine servet kattı. 

Forbes, Gerçek Zamanlı Milyonerler listesine göre Larry Ellison, bir günde 94 milyar dolar kazandı. Larry Ellison, 387.6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ikini kişisi. Listenin ilk sırasından ise Elon Musk bulunuyor. Musk’ın güncel serveti 436.1 milyar dolar.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
