Dünyanın En Zengin İkinci Kişisi Bir Gecede 94 Milyar Dolar Kazandı
Yazılım firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Forbes listesine göre dünyanın en zengin ikinci kişisi. Zenginler servetine servet katmaya doymazken Ellison, bir günde 94 milyar kazandı. Dünyanın en zengin ikinci kişisinin net serveti 387.6 milyar dolar oldu. Listenin zirvesinde ise 436.1 milyar dolar ile Elon Musk var.
Larry Ellison, Microsoft’un en büyük rakibi Oracle’ın kurucusu.
Bir gecede 94 milyar dolar kazandı.
