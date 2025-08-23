onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fed Başkanı Powell’ın Tek Cümlesiyle Servetine Servet Katan Dünyanın En Zengin 10 İnsanı

Fed Başkanı Powell’ın Tek Cümlesiyle Servetine Servet Katan Dünyanın En Zengin 10 İnsanı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 16:31

ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi. İş gücü piyasasında yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirten Powell’ın sözleri milyarderlerin servetine servet kattı. Dünya gazetesinden Gülben Dikmen’in derlemesine göre işte Powell konuşunca servetine servet katan 10 milyarder.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fed Başkanı Powell konuştu, zenginlerin serveti arttı.

Fed Başkanı Powell konuştu, zenginlerin serveti arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda piyasaya önemli mesajlar verdi. Powell, konuşmasında faiz indirimine kapı araladı. 'Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir' ifadelerini kullanan Powell’ın açıklamaları piyasada hareketliliğe neden oldu. 

Powell'ın konuşmasıyla milyarderleri serveti de yukarı yönlü hareket izledi.

Fed Başkanı Powell’ın tek cümlesiyle servetine servet katan dünyanın en zengin 10 insanı.

Fed Başkanı Powell’ın tek cümlesiyle servetine servet katan dünyanın en zengin 10 insanı.

Dünya gazetesinden Gülben Dikmen'in derlemesine göre Powell'ın konuşması en zengin 10 insanın servetine 33 milyar dolar kattı.

  • Elon Musk’ın serveti 9.3 milyar dolar arttı, 417 milyar dolara ulaştı.

  • Oracle CEO'su Larry Ellison'ın serveti 4,4 milyar dolar artarak 282 milyar dolar oldu.

  • Mark Zuckerberg’in serveti 3.6 milyar dolar arttı. Zuckerberg’in güncel serveti 258.8 milyar oldu. 

  • Jeff Bezos’un serveti 4.4 milyar dolar artarak 239 milyar dolara ulaştı. 

  • Alphabet'in kurucularından Larry Page’in serveti 3.2 milyar dolar arttı, 171.3 milyar dolar oldu. 

  • Alphabet'in diğer kurucusu Sergey Brin'in 2,9 milyar dolar artışla 159,4 milyar dolara çıktı.

  • Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti 2 milyar dolar arttı, 154,2 milyar dolara ulaştı.

  • Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer’in serveti 513 milyon dolar arttı. 153 milyar dolar oldu.

  • LVMH sahibi Bernard Arnault ailesinin serveti 2.9 milyar dolar arttı ve 150.9 milyar dolara çıktı. 

  • Warren Buffet’in servetine 64 milyon dolar eklendi. Toplam serveti 146 milyar dolar oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın