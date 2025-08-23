Fed Başkanı Powell’ın Tek Cümlesiyle Servetine Servet Katan Dünyanın En Zengin 10 İnsanı

Dünya gazetesinden Gülben Dikmen'in derlemesine göre Powell'ın konuşması en zengin 10 insanın servetine 33 milyar dolar kattı.

Elon Musk’ın serveti 9.3 milyar dolar arttı, 417 milyar dolara ulaştı.

Oracle CEO'su Larry Ellison'ın serveti 4,4 milyar dolar artarak 282 milyar dolar oldu.

Mark Zuckerberg’in serveti 3.6 milyar dolar arttı. Zuckerberg’in güncel serveti 258.8 milyar oldu.

Jeff Bezos’un serveti 4.4 milyar dolar artarak 239 milyar dolara ulaştı.

Alphabet'in kurucularından Larry Page’in serveti 3.2 milyar dolar arttı, 171.3 milyar dolar oldu.

Alphabet'in diğer kurucusu Sergey Brin'in 2,9 milyar dolar artışla 159,4 milyar dolara çıktı.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti 2 milyar dolar arttı, 154,2 milyar dolara ulaştı.

Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer’in serveti 513 milyon dolar arttı. 153 milyar dolar oldu.

LVMH sahibi Bernard Arnault ailesinin serveti 2.9 milyar dolar arttı ve 150.9 milyar dolara çıktı.