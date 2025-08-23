onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın En Pahalı Etini Tüketiyoruz: Et ve Süt Kurumu Vergi Rekortmeni Oldu

Dünyanın En Pahalı Etini Tüketiyoruz: Et ve Süt Kurumu Vergi Rekortmeni Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 13:52

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar et alamıyor. Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor. NOW Haber’in haberine göre bir kilo etin dünyada ortalama fiyatı 6.72 dolarken Türkiye’de 17.76 dolar. Öte yandan uygun fiyatlı et almak için saatlerce kapısında kuyruk oluşan Et ve Süt Kurumu ise vergi rekortmeni oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor.

Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor.

Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesi. Ancak Türkiye’den gönderilen tarım ürünleri Avrupa ülkelerinden mevzuatlara uymadığı gerekçesiyle geri gönderiliyor. Hayvancılık ise can çekişiyor. Vatandaşlar pahalılık nedeniyle evine et sokamıyor. 

Now Haber’in haberine göre Türkiye’de kırmızı etin fiyatı dünya ortalamasının üstünde.

İstanbul’da et fiyatları.

İstanbul’da et fiyatları.

Now Haber, İstanbul’da et fiyatlarını hesapladı. 

Buna göre;

  • Kuşbaşı 830 TL

  • Kıyma 730 TL

  • Biftek 930 TL

  • Antrikot 1300 TL

  • Pirzola 1900 TL

  • Bonfile 1700 TL.

Kasaptan et alamayanlar ise uygun fiyatlarla öne çıkan Et ve Süt Kurumu’nda saatlerce kuyruk bekliyor. Bu nedenle Et ve Süt Kurumu vergi rekortmeni oldu.

O haberi buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın