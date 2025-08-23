Dünyanın En Pahalı Etini Tüketiyoruz: Et ve Süt Kurumu Vergi Rekortmeni Oldu

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar et alamıyor. Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, dünyanın en pahalı etini tüketiyor. NOW Haber’in haberine göre bir kilo etin dünyada ortalama fiyatı 6.72 dolarken Türkiye’de 17.76 dolar. Öte yandan uygun fiyatlı et almak için saatlerce kapısında kuyruk oluşan Et ve Süt Kurumu ise vergi rekortmeni oldu.

