onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kaymak ve Krema Üretiminde Yeni Dönem: O İfadeler Etiketlerde Yer Almayacak

Kaymak ve Krema Üretiminde Yeni Dönem: O İfadeler Etiketlerde Yer Almayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 11:45

Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile ilgili yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği' ile belirlenen kriterlere göre üretilmeyen krema benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve sunumunda 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tebliğ kapsamındaki ürünler inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Krema ve kaymak üretiminde yeni düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği düzenlemeye göre fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürünün içinde mevcut, canlı ve aktif olması gerekecek. Ürünlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunamayacak. Ürünlere, süt proteini dışındaki protein ilave edilemeyecek.

Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi, kaymak ürününde ise doğrudan çeşni maddesi kullanılamayacak.

O ifadeler etiketlerde yer almayacak.

O ifadeler etiketlerde yer almayacak.

Kararla ürünlerin etiketlenmesine ilişkin yeni kurallar da belirlendi. tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda 'krema' ifadesine yer verilemeyecek. 'İşlem görmüş krema' ifadesi, gıdanın adı olarak kullanılamayacak.

Krema ve kaymak üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adı ile birlikte yer alacak. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette olabilecek.

Krema ve kaymak üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin  karıştırılarak kullanılması durumunda, 'inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden veya kremalarından üretilmiştir' gibi ifadelerle etiketlerde yer alacak. Bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın