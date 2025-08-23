Kaymak ve Krema Üretiminde Yeni Dönem: O İfadeler Etiketlerde Yer Almayacak

Kararla ürünlerin etiketlenmesine ilişkin yeni kurallar da belirlendi. tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda 'krema' ifadesine yer verilemeyecek. 'İşlem görmüş krema' ifadesi, gıdanın adı olarak kullanılamayacak.

Krema ve kaymak üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adı ile birlikte yer alacak. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette olabilecek.

Krema ve kaymak üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda, 'inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden veya kremalarından üretilmiştir' gibi ifadelerle etiketlerde yer alacak. Bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek.