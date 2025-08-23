Kaymak ve Krema Üretiminde Yeni Dönem: O İfadeler Etiketlerde Yer Almayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile ilgili yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği' ile belirlenen kriterlere göre üretilmeyen krema benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve sunumunda 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tebliğ kapsamındaki ürünler inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek.
Krema ve kaymak üretiminde yeni düzenlemeye gidildi.
O ifadeler etiketlerde yer almayacak.
