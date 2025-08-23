Sıcaklık Düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 25 Ağustos Pazartesi İtibarıyla Hava Durumunu Açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir video paylaştı. 25 Ağustos itibarıyla sıcaklıkların 1-2 derece düşeceğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye’de sıcaklık ortalamaya doğru gerilemeye başladı. Sıcaklık bugünden itibaren 1-2 derece ortalamanın altında seyredecek önümüzdeki hafta boyunca. Yağışsız periyot hâlâ devam ediyor. Pazar günü Kuzey bölgeler, Batı Karadeniz ve Marmara’da nem artacak. Çok hafif de olsa yağış görülebilir. Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı görülebilir.

Pazartesiden itibarıyla tekrar normalin altına düşmesiyle bir serinleme olacak ama önümüzdeki hafta sonuna kadar ortalamanın üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye kadar düşecek.'