Sıcaklık Düşecek mi? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen 25 Ağustos Pazartesi İtibarıyla Hava Durumunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 10:03

2025 yaz mevsimi rekor sıcaklara şahit oldu. En sıcak ve kurak Temmuz ayı geride kalırken Ağustos ayıyla birlikte kavurucu sıcaklar düşüşe geçti. Sıcaklık rekorları kırılmasa da sıcak ve nemli hava tüm Türkiye'ye adeta 'Yeter artık' dedirtti. 'Sıcaklar artacak mı, sıcaklar düşecek mi?' sorusu da yanıtı en merak edilen soruların başında geldi. Eylül ayı için geri sayım başlarken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamada bulundu. 

Kaynak

Türkiye'de sıcaklıklar rekor kırdı.

Türkiye 2025 yaz mevsimini hiç beklemediği kadar kurak geçirdi. Sıcaklar neredeyse her gün rekor kırarken nefes almak bile zorlaştı. Uzmanlar ve kurumlar art arda 'Sıcak havaya karşı dikkatli olun' uyarıları yayımladı. Sıcaklarla birlikte orman yangınları da beraberinde geldi. Türkiye'nin ciğerleri kurak yazda alevlerle yok oldu. Türkiye her sene orman yangını kabusu yaşarken nefes aldırmayan sıcakların ne zaman sona ereceği de merak edilen sorulardan biri.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı: Sıcaklık düşecek mi, sıcaklık artacak mı?

Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir video paylaştı. 25 Ağustos itibarıyla sıcaklıkların 1-2 derece düşeceğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye’de sıcaklık ortalamaya doğru gerilemeye başladı. Sıcaklık bugünden itibaren 1-2 derece ortalamanın altında seyredecek önümüzdeki hafta boyunca. Yağışsız periyot hâlâ devam ediyor. Pazar günü Kuzey bölgeler, Batı Karadeniz ve Marmara’da nem artacak. Çok hafif de olsa yağış görülebilir. Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı görülebilir.

Pazartesiden itibarıyla tekrar normalin altına düşmesiyle bir serinleme olacak ama önümüzdeki hafta sonuna kadar ortalamanın üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye kadar düşecek.'

Orhan Şen'in açıklaması şöyle:

