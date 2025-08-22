Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’den Nasıl Emekli Olur?

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'den emekli olabilmesi için 7 adımı anlattı.

Bu adımlardan ilki ‘Yurt dışı borçlanması.’ Bu düzenlemeye göre yurt dışında çalışan veya ev kadı­nı olan Türk vatandaşları, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de borç­lanabilirler. Borçlanılan gün sayısı kapar Türkiye’de hizmet kazanılıyor.

Borçlanma prim tutarı da emekli olmanın yollarından biri. İsteyen Türk vatandaşları asgari ücretin 7,5 katı­na kadar prim ödeyebilir.