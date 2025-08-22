onedio
Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’den Nasıl Emekli Olur?

Dilara Şimşek
23.08.2025 - 00:06

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’den emekli olabilmesi için bazı özel düzenlemeler mevcut. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında gurbetçi Türk vatandaşlarının Türkiye’de nasıl emekli olabileceğini anlattı. 

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yollarını Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun anlattı.

Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'den emekli olabilmesi için 7 adımı anlattı. 

  • Bu adımlardan ilki ‘Yurt dışı borçlanması.’ Bu düzenlemeye göre yurt dışında çalışan veya ev kadı­nı olan Türk vatandaşları, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de borç­lanabilirler. Borçlanılan gün sayısı kapar Türkiye’de hizmet kazanılıyor. 

  • Borçlanma prim tutarı da emekli olmanın yollarından biri. İsteyen Türk vatandaşları  asgari ücretin 7,5 katı­na kadar prim ödeyebilir.

  • Türkiye’nin bazı ülkelerle sosyal güvenlik anlaşması bulunuyor. Bu ülkelerde ilk defa çalışmaya başlama tarihi, Türkiye’de ilk işe baş­lama tarihi olarak kabul ediliyor. Bu hak, özellikle SSK’dan emekli olmak isteyenler için önemli.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı için EYT hakkı doğabilir.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor. Yurt dışı sigorta başlangıç tarihi, anlaşmalı ülkelerde Türkiye'deki ilk işe giriş sayıldığı için EYT hakkı doğurabilir.

Yurt dışında çalışanlar, isteğe bağlı prim ödeyemezler. Ancak çalışmayanlar, Türkiye'de isteğe bağlı sigorta yapabilirler.

Yurt dışında yaşayıp kendisini Türkiye'de çalışıyor gibi gösteren vatandaşlar, SSK primi yatıramazlar. Bu durum, sahte sigortalılık kapsamına girer.

Yurt dışında yaşayan bir kişi, Türkiye'de şahıs firması açıp fiilen çalışmadığı halde Bağkur primi ödeyemez. Ancak Türkiye'de şirket ortağı olursa Bağkur primi ödeyebilir.

