Orası Baletler Köyü! Çorum’un Başpınar Köyünden Çıkan 13 Baletin Hikayesi

Orası Baletler Köyü! Çorum’un Başpınar Köyünden Çıkan 13 Baletin Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 11:02

Hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde tam 13 erkek bale sanatçısı yetişti. Köyden Devlet Opera ve Balesi’ne uzanan yolculuk “Baletler Köyü” belgeseliyle anlatıldı. T24’ten Faruk Ekici’ye konuşan yönetmen Dr. Fatih Diren, köyde 13 baletin nasıl ortaya çıktığını anlattı. 

Bu ilginç hikaye Baletler Köyü belgeseliyle can buldu. Baletler köyünün hikayesini sinema perdesine taşıyan yönetmen Dr. Fatih Diren (fotoğrafta), T24’e konuştu. “Tek köyden ve Çorum gibi Anadolu'nun bir şehrinin küçük bir köyünden bu kadar baletin yetişmesi her yer için çok ilginç bir hikâye. Sadece Türkiye için değil, dünya için de ilginç bir hikâye” diyen Diren, hikayenin aslını anlattı.

Diren, Ömer Acar’ın (fotoğrafta) o dönem Ankara’da bir fırında çalıştığını ve gelen müşterinin konservatuvar teklifiyle hikayenin başladığını anlattı. Diren, köyde 13 baletin hikayesini şu sözlerle dile getirdi:

'Ankara'da Ömer Acar bir fırında çalışırken bir hanımefendi geliyor. Ondan tuzsuz ekmek istiyor birkaç kere. İşte samimi oluyorlar falan. Git gel derken Ömer Acar'a 'Seni konservatuvara sokalım' diyorlar. O da 'Benim yaşım geçti, kardeşimi alın isterseniz' diyor.

Alaattin Acar'ı söylüyor. Alaattin Acar kabul ediyor. O köyden ilk olarak Alaattin Acar okula girdikten sonra Erdoğan Şanal giriyor. Ondan sonra diğer kişiler giriyor. Erdoğan Şanal’ın kardeşi Ertan Şanal, şu an Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin müdürü olan Serbülent Biçer ve en son da bizim filmimizin de ana kahramanı Alperen Dağ giriyor. O mezun olup sözleşmeli olarak göreve başlıyor.'

Köyde konservatuvara başvuran sayısı bilenenden fazla. Sadece 13 kişi kazanıyor. Peki küçük bir köyde aileler çocuklarının bale sanatçısı olmasını nasıl kabul etti, nasıl konservatuvara gönderdi?

İlk girenlerin Ankara’da parasız yatılı okulda okuduğunu anlatan Diren, orada çocuklar memur olma garantisi bulunduğunu da söylüyor. Ailelerin çocuklarını konservatuvara gönderme motivasyonlarında memurluk hayalinin etkili olduğunu belirten Diren, “O zaman bale sanatçısı az olduğu için bitirenlerin çoğu sınavda olsa daha kolay girebiliyorlardı memurluğa” dedi.

Köyde bilinenden daha fazla konservatuvara başvuran öğrenci var. Ancak sadece 13 kişi kazanabilmiş. Sınava girip kazanamayanların yanı sıra Devlet Opera ve Balesi’nde teknik alanda çalışan kişi sayısı da fazla.

Baletler Köyü'nün hikayesini buradan izleyebilirsiniz:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
