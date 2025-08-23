Orası Baletler Köyü! Çorum’un Başpınar Köyünden Çıkan 13 Baletin Hikayesi
Hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde tam 13 erkek bale sanatçısı yetişti. Köyden Devlet Opera ve Balesi’ne uzanan yolculuk “Baletler Köyü” belgeseliyle anlatıldı. T24’ten Faruk Ekici’ye konuşan yönetmen Dr. Fatih Diren, köyde 13 baletin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çorum’un Başpınar köyünden tam 13 balet çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey Ankara’da bir fırında çalışan Ömer Acar’dan ekmek isteyen kadının konservatuvar teklifiyle başlıyor…
Köyde konservatuvara başvuran sayısı bilenenden fazla. Sadece 13 kişi kazanıyor. Peki küçük bir köyde aileler çocuklarının bale sanatçısı olmasını nasıl kabul etti, nasıl konservatuvara gönderdi?
Baletler Köyü'nün hikayesini buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın