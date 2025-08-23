Her Günü Aynı Yaşayan Kadın: 50 İlk Öpücük Filmine İlham Olan Michelle Philpots’un Hikayesi
Michelle Philpots, her yeni güne bir önceki günü hatırlamadan başlıyor. 1994’ten beri yeni anılar oluşturamayan Philpots, hayatını notlar, fotoğraflar ve eşi Ian’ın desteğiyle sürdürüyor. İki farklı kazada yaşadığı beyin travmaları, epilepsi ve amneziye yol açtı. Bu sıra dışı hikaye, Adam Sandler ve Drew Barrymore’un başrolünde olduğu 50 İlk Öpücük filmine de ilham oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michelle Philpots’un hayatı 1985’te geçirdiği motosiklet kazasıyla değişmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michelle için yeni bir anı sadece dakikalar içinde silinebiliyor.
2005’te beynindeki ölü hücreler alındı ama hafızasını geri getirmek mümkün olmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın