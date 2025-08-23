onedio
Her Günü Aynı Yaşayan Kadın: 50 İlk Öpücük Filmine İlham Olan Michelle Philpots’un Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 10:55

Michelle Philpots, her yeni güne bir önceki günü hatırlamadan başlıyor. 1994’ten beri yeni anılar oluşturamayan Philpots, hayatını notlar, fotoğraflar ve eşi Ian’ın desteğiyle sürdürüyor. İki farklı kazada yaşadığı beyin travmaları, epilepsi ve amneziye yol açtı. Bu sıra dışı hikaye, Adam Sandler ve Drew Barrymore’un başrolünde olduğu 50 İlk Öpücük filmine de ilham oldu.

Kaynak 1, Kaynak 2

Michelle Philpots’un hayatı 1985’te geçirdiği motosiklet kazasıyla değişmeye başladı.

Kazalardan sonra epilepsiyle mücadele etmeye başladı ve hafızasında ciddi problemler oluştu. 1993’te işini kaybetti çünkü aynı belgeyi tekrar tekrar fotokopi ettiğini fark edemiyordu. 

1994’te anterograd amnezi tanısı konuldu. Bu hastalık, yeni anılar oluşturmayı imkânsız hale getiriyor. Yani Michelle için her gün, bir öncekinden bağımsız şekilde yeniden başlıyor.

Michelle için yeni bir anı sadece dakikalar içinde silinebiliyor.

Bazen konuşma sırasında bile az önce söylenenleri unutabiliyor. Bu durumu “Groundhog Day” filmine benzetiyor çünkü her sabah uyanıp aynı manzarayı görüyor ve her şey tekrar ediyormuş gibi hissediyor. Eşi Ian, 1997’de yaptıkları düğünü ona sürekli hatırlatmak zorunda. 

Albümler, Post-It notları ve telefonundaki hatırlatıcılar, hayatını sürdürmesinde en önemli araçlar. Ancak Michelle, evden çıktığında neden çıktığını ya da nereye gittiğini sık sık unutuyor. 50 İlk Öpücük filmindeki Lucy karakterinin aksine, onun hafızası sadece gece uykuda değil, gün içinde de sürekli sıfırlanıyor.

2005’te beynindeki ölü hücreler alındı ama hafızasını geri getirmek mümkün olmadı.

Çalışma hayatına dönemedi, zaman zaman depresyona girdi. Yine de gönüllü olarak engelli bireylere destek veren projelerde yer aldı. Kendi ifadesiyle eski hayatını geri getirmesi imkansız ancak kabullenmekten başka çaresi yok. 

Eşi Ian sabırla yanında olmaya devam ediyor. Onun söylediği gibi, fotoğraflar sayesinde evliliklerini hatırlatabiliyorlar, aksi halde Michelle hepsini unutuyor.

