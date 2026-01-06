Yarım Kilo Altın Taktı: Arda Turan'ın Yeğenine Taktığı İddia Edilen "Hoş Geldin" Hediyesi Gündem Oldu

Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında evlenmiş, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisinin yakınlığı ise kısa sürede magazine konu olmuştu. Ancak magazin sayfalarında zaman zaman Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında küslük iddiaları da yer almıştı.

Evliliklerinde iki yılı geride bırakmalarının ardından bebek haberi veren Okan ve Katre Turan çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına kavuştu. Arda Turan da ilk kez amca olmanın mutluluğunu yaşarken minik yeğenine verdiği iddia edilen 'hoş geldin' hediyesi gündeme oturdu.