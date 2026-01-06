onedio
Yarım Kilo Altın Taktı: Arda Turan'ın Yeğenine Taktığı İddia Edilen "Hoş Geldin" Hediyesi Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.01.2026 - 15:15

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, yeni bebeklerini kucaklarına aldı. Aileden gelen mutlu haber kısa sürede magazin gündemine taşınırken, doğum sonrası konuşulan bir detay sosyal medyada adeta olay yarattı. Amca olan Arda Turan'ın yeğenine taktığı iddia edilen altınlar gündeme oturdu.

Türk futbolunun ve teknik direktörlüğün tanınan ismi Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve eşi Katre Turan kızları Ayşe Elisa'yı geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı.

Okan Turan ve Katre Turan çifti, 2022 yılında evlenmiş, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile eltisinin yakınlığı ise kısa sürede magazine konu olmuştu. Ancak magazin sayfalarında zaman zaman Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında küslük iddiaları da yer almıştı.

Evliliklerinde iki yılı geride bırakmalarının ardından bebek haberi veren Okan ve Katre Turan çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına kavuştu. Arda Turan da ilk kez amca olmanın mutluluğunu yaşarken minik yeğenine verdiği iddia edilen 'hoş geldin' hediyesi gündeme oturdu.

Yeni doğan bebekle birlikte Turan ailesinin mutluluğu katlanırken, asıl dikkat çeken konu Arda Turan’ın yeğeni için yaptığı öne sürülen jest oldu.

Futbolculuk kariyerinden sonra da hem özel hayatı hem de ailesine olan düşkünlüğüyle sık sık gündeme gelen Arda Turan, daha önce de çocukları ve ailesi için yaptığı jestlerle konuşulmuştu.

Kulislerde konuşulanlara göre; Arda Turan’ın, yeğeni adına açılan banka hesabına 500 gram altın ve ayrıca 3 milyon TL yatırdığı iddia edildi. Söz konusu miktarın bugünkü kurla yaklaşık 3.1 milyon TL’ye denk geldiği belirtilirken, bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

