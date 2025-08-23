Mahfi Eğilmez’den KKM Tepkisi: “Bu Uğurda 60 Milyar Dolar Heba Edildi”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eğilmez, KKM uygulamasının ülkeyi 60 milyar dolar zarara soktuğunu ileri sürdü. Ünlü iktisatçının paylaşımı şöyle oldu:

'2021 yılında yükselen enflasyona karşı inatla faizi düşürmeye yönelen yanlış ekonomik yaklaşımın sonucu olan KKM tarihe karışıyor ama ülkenin bu uğurda heder edilmiş 60 milyar dolarının hesabı orada öylece duruyor.'

Öte yandan kendi internet sitesinden bir yazı paylaşan Eğilmez, KKM'nin yarattığı ciddi zarara değindi:

'Şimdi KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Bir süredir kurun fırlayıp gitmemesi için carry trade'e göz yumuluyor. Bunun da yarattığı ciddi bir zarar söz konusu. Bu da eklenirse zarar 60 milyar doların çok üzerine çıkar.

KKM, üç yıl sekiz ay sonra uygulamadan sonra kaldırıldı kaldırılmasına da benzer yanlışları yapma inadını zihnimizden kaldırdık mı orasını bilmiyorum.'

Kaynak