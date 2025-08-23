Mahfi Eğilmez’den KKM Tepkisi: “Bu Uğurda 60 Milyar Dolar Heba Edildi”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı. Bundan böyle KKM hesapları açılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. KKM uygulamasının sona ermesine iktisatçı Mahfi Eğilmez'den de bir yorum geldi. Ekonomi yönetimine KKM tepkisi gösteren Eğilmez, bu uygulamayla 60 milyar dolar zarar edildiğini açıkladı.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) sona erdi. Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Mahfi Eğilmez'den KKM tepkisi: "Zarar 60 milyar doların çok üzerinde."
Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu:
