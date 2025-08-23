onedio
Mahfi Eğilmez’den KKM Tepkisi: “Bu Uğurda 60 Milyar Dolar Heba Edildi”

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 15:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı. Bundan böyle KKM hesapları açılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı. KKM uygulamasının sona ermesine iktisatçı Mahfi Eğilmez'den de bir yorum geldi. Ekonomi yönetimine KKM tepkisi gösteren Eğilmez, bu uygulamayla 60 milyar dolar zarar edildiğini açıkladı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sona erdi. Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Bakan Mehmet Şimşek açıklama yaptı. 

X hesabından paylaşım yapan Şimşek, 'Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek' dedi.

Mahfi Eğilmez'den KKM tepkisi: "Zarar 60 milyar doların çok üzerinde."
İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eğilmez, KKM uygulamasının ülkeyi 60 milyar dolar zarara soktuğunu ileri sürdü. Ünlü iktisatçının paylaşımı şöyle oldu:

'2021 yılında yükselen enflasyona karşı inatla faizi düşürmeye yönelen yanlış ekonomik yaklaşımın sonucu olan KKM tarihe karışıyor ama ülkenin bu uğurda heder edilmiş 60 milyar dolarının hesabı orada öylece duruyor.'

Öte yandan kendi internet sitesinden bir yazı paylaşan Eğilmez, KKM'nin yarattığı ciddi zarara değindi:

'Şimdi KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Bir süredir kurun fırlayıp gitmemesi için carry trade'e göz yumuluyor. Bunun da yarattığı ciddi bir zarar söz konusu. Bu da eklenirse zarar 60 milyar doların çok üzerine çıkar. 

KKM, üç yıl sekiz ay sonra uygulamadan sonra kaldırıldı kaldırılmasına da benzer yanlışları yapma inadını zihnimizden kaldırdık mı orasını bilmiyorum.'

Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
