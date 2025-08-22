onedio
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat (KKM) Uygulaması Sona Erdi

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat (KKM) Uygulaması Sona Erdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
23.08.2025 - 00:24

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Tebliğe göre artık yeni KKM hesapları açılamayacak, açılmış hesaplar yenilenmeyecek.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sonlandırıldı. Buna göre 23 Ağustos'tan itibaren kur korumalı mevduat hesabı açılamayacak, açılmış hesaplar da yenilenemeyecek. 

Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
