Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat (KKM) Uygulaması Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sonlandırıldı. Buna göre 23 Ağustos'tan itibaren kur korumalı mevduat hesabı açılamayacak, açılmış hesaplar da yenilenemeyecek.

Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.'