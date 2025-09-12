onedio
HD Holding Duyurdu: Türkiye’den Çekilen KFC Geri Dönüyor

12.09.2025 - 10:33

Dünyaca ünlü kızarmış tavuk markası KFC ve Pizza Hut gibi markaların sahibi Yum! Brands, İş Gıda ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında Türkiye’deki mağazalarını kapatmıştı.

HD İskender, Pidem, Makarnam gibi markaların da sahibi olan HD Holding, KFC ile stratejik bir franchise iş birliği yaptığını duyurdu. Yeni anlaşmaya göre KFC dükkanlarının 2025’in son aylarında yeniden açılması bekleniyor.

Türkiye’de yüzlerce restoranı olan KFC ani bir kararla Türkiye’deki mağazalarını kapatmıştı.

HD Holding, dünyanın en büyük kızarmış tavuk markası KFC ile stratejik bir franchise iş birliği yaptığını duyurdu.

Açıklamada 'Bu ortaklık sayesinde KFC’nin küresel gücü ve hızlı servis alanındaki liderliği, HD Holding’in yerel operasyonel uzmanlığıyla birleşerek Türk tüketicilerin KFC’nin dünyaca ünlü kızarmış tavuğunu ve yüksek kalite standartlarını yeniden deneyimleyebilmesini sağlayacak' denildi.

HD Holding ve KFC, ülke genelinde KFC restoranlarının açılmasını planlarken, ilk şubelerin 2025’in sonuna doğru hizmete girmesi öngörülüyor.

