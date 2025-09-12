HD Holding Duyurdu: Türkiye’den Çekilen KFC Geri Dönüyor
Dünyaca ünlü kızarmış tavuk markası KFC ve Pizza Hut gibi markaların sahibi Yum! Brands, İş Gıda ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında Türkiye’deki mağazalarını kapatmıştı.
HD İskender, Pidem, Makarnam gibi markaların da sahibi olan HD Holding, KFC ile stratejik bir franchise iş birliği yaptığını duyurdu. Yeni anlaşmaya göre KFC dükkanlarının 2025’in son aylarında yeniden açılması bekleniyor.
Türkiye’de yüzlerce restoranı olan KFC ani bir kararla Türkiye’deki mağazalarını kapatmıştı.
