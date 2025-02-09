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Olan Yine İşçiye Oldu: Türkiye'den Çekilen KFC'nin Çalışanları Tazminatlarını Alamayınca Eyleme Başladı

Olan Yine İşçiye Oldu: Türkiye'den Çekilen KFC'nin Çalışanları Tazminatlarını Alamayınca Eyleme Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 10:43 Son Güncelleme: 09.02.2025 - 11:05

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Yum! Brands isimli şirketin, dünya çapında tanınan markaları KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağına dair haberler gündeme gelmişti hatırlarsanız. Bu haberlerin ardından KFC'nin bazı şubelerinin kepenklerini indirdiği görülmüş, daha sonra da internet üzerinden sipariş kabul etmemeye başlamıştı. Ünlü iki restoran zinciri gerçekten Türkiye'den çekildi. Fakat yine olan çalışanlara oldu.

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Tazminatlarını alamadıklarını söyleyen çalışanlar haklarını almak için eyleme başladı.

Tazminatlarını alamadıklarını söyleyen çalışanlar haklarını almak için eyleme başladı.

Kredi borcunu ödeyemediğini söyleyen bir genç, sigorta çıkışları yapıladığından eski haklarını kaybetmemek için yeni bir işe de giremediğini belirtti.

Kredi borcunu ödeyemediğini söyleyen bir genç, sigorta çıkışları yapıladığından eski haklarını kaybetmemek için yeni bir işe de giremediğini belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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