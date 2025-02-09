Olan Yine İşçiye Oldu: Türkiye'den Çekilen KFC'nin Çalışanları Tazminatlarını Alamayınca Eyleme Başladı

Yum! Brands isimli şirketin, dünya çapında tanınan markaları KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağına dair haberler gündeme gelmişti hatırlarsanız. Bu haberlerin ardından KFC'nin bazı şubelerinin kepenklerini indirdiği görülmüş, daha sonra da internet üzerinden sipariş kabul etmemeye başlamıştı. Ünlü iki restoran zinciri gerçekten Türkiye'den çekildi. Fakat yine olan çalışanlara oldu.