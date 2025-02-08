Bindiği Taksinin Sürücüsüne Sigara İçmemesi Konusunda Uyarıda Bulunan Kadına Taksiciden İlginç Yanıt

Bildiğiniz üzere ülkemizde 2009 yılından beri kapalı alanda sigara içmek yasak. Bu yasaklama, araçlar gibi hareketli kapalı alanları da kapsıyor. Bu durum, halk sağlığını koruma amacı güden bir uygulama olup, sigara dumanının zararlı etkilerinden bireyleri ve toplumu korumayı hedefliyor. Ülkemiz bu yasağa büyük ölçüde uyum sağlasa da hala bu durumu ihlal edenler maalesef var. Özellikle taksilerde bu yasak bazen gözardı edilebiliyor. Özellikle hem yolcunun hem taksinin sigara içtiği durumlarda, ikisi birden taksinin içinde sigara içebiliyor. Fakat bu, daha sonra taksiye binenleri rahatsız edebiliyor.