Bindiği Taksinin Sürücüsüne Sigara İçmemesi Konusunda Uyarıda Bulunan Kadına Taksiciden İlginç Yanıt

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFPzk4Qtqdt/
Bildiğiniz üzere ülkemizde 2009 yılından beri kapalı alanda sigara içmek yasak. Bu yasaklama, araçlar gibi hareketli kapalı alanları da kapsıyor. Bu durum, halk sağlığını koruma amacı güden bir uygulama olup, sigara dumanının zararlı etkilerinden bireyleri ve toplumu korumayı hedefliyor. Ülkemiz bu yasağa büyük ölçüde uyum sağlasa da hala bu durumu ihlal edenler maalesef var. Özellikle taksilerde bu yasak bazen gözardı edilebiliyor. Özellikle hem yolcunun hem taksinin sigara içtiği durumlarda, ikisi birden taksinin içinde sigara içebiliyor. Fakat bu, daha sonra taksiye binenleri rahatsız edebiliyor.
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'buseilebirlikte' isimli içerik üreticisi, bindiği bir taksinin sürücüsünü sigara içmemesi konusunda uyardı.
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Sigarayı daha önce yaktığını ve boşa gitmesin diye atmadığını söyleyen taksici "Hiç mi içilmesin diyorsunuz? Değişik bir yaklaşım." cevabıyla izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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