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Bir Vatandaş Anbean Kaydetti: Artvin'in Şavşat İlçesinde Çığ Düştü

Bir Vatandaş Anbean Kaydetti: Artvin'in Şavşat İlçesinde Çığ Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 22:10

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Ülkemiz yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok yerde yollar kapanırken, bazı illerimizde okullar tatil edildi. Kar yağışının felakete dönüşmemsi için gerekli önlemler alınmaya çalışılırken, Artvin'den korkutan bir haber geldi.

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Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düştü. Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde kopan kar kütlesi paniğe sebep oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düştü. Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde kopan kar kütlesi paniğe sebep oldu.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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