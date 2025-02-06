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6 Şubat Depremine Tam 04.17’de Dışarda Oldukları İçin Sokakta Yakalanan Gençlerin O Videosu Yeniden Hatırlandı

6 Şubat Depremine Tam 04.17’de Dışarda Oldukları İçin Sokakta Yakalanan Gençlerin O Videosu Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 21:02

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Bugün 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin üzerinden tam 2 sene geçti. Ülkemiz, daha önce görülmemiş bir acıyı yaşadı. Ülkenin dört bit yanından insanlar felaketin yaşandığı bölge için tek yürek oldu. Yaralar bir nebze olsun sarılsa da geriye asla unutulmayacak sayısız acı kaldı.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/188753...
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Felaketin yaşandığı gece, saat tam 04.17’de dışarda olan gençler, o anları tesadüfen kaydetmişti.

Felaketin yaşandığı gece, saat tam 04.17’de dışarda olan gençler, o anları tesadüfen kaydetmişti.

Anbean ekrana yansıyan o görüntüler, hem felaketin boyutunu hem de yaşanan korkuyu gözler önüne sermişti.

Anbean ekrana yansıyan o görüntüler, hem felaketin boyutunu hem de yaşanan korkuyu gözler önüne sermişti.

O video, depremin 2. senesinde yeniden hatırlandı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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