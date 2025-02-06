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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Depremde İki Evladını Kaybeden Anneye Ev Teslim Ederken Söylediği Sözler Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Depremde İki Evladını Kaybeden Anneye Ev Teslim Ederken Söylediği Sözler Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 18:15

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Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin 2. yıl dönümü. 2023 yılında ülkemiz, daha önce benzeri görülmemiş bir acı yaşadı. Ülkenin dört bir yanından insanlar, felaketin yaralarını sarmak için bir araya geldiği gibi, felaketin yıl dönümünde de kaybettiklerimizi anıyor. Bugün depremin yaşandığı bölgede hala konteynır ve çadırlarda yaşamını sürdürmek zorunda olan vatandaşlarımız var. Bir yandan da, deprem bölgesinde yapılan evlerin depremzedelere teslim törenleri gerçekleştiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremde iki evladını kaybeden bir anneye evini teslim ederken söylediği sözler gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremde iki evladını kaybeden bir anneye evini teslim ederken söylediği sözler gündem oldu.

"Rabbim cennetinde buluştursun inşallah." diyen Erdoğan'ın duasının ardından "Ne kadar güzel dua ettim sana ya! 3+1 daire" sözleri tepki çekti.

"Rabbim cennetinde buluştursun inşallah." diyen Erdoğan'ın duasının ardından "Ne kadar güzel dua ettim sana ya! 3+1 daire" sözleri tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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