Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Depremde İki Evladını Kaybeden Anneye Ev Teslim Ederken Söylediği Sözler Gündem Oldu

Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin 2. yıl dönümü. 2023 yılında ülkemiz, daha önce benzeri görülmemiş bir acı yaşadı. Ülkenin dört bir yanından insanlar, felaketin yaralarını sarmak için bir araya geldiği gibi, felaketin yıl dönümünde de kaybettiklerimizi anıyor. Bugün depremin yaşandığı bölgede hala konteynır ve çadırlarda yaşamını sürdürmek zorunda olan vatandaşlarımız var. Bir yandan da, deprem bölgesinde yapılan evlerin depremzedelere teslim törenleri gerçekleştiriliyor.