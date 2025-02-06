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Hatay ve Adıyaman'da 6 Şubat Felaketinin Gerçekleştiği Saatte Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirildi

Hatay ve Adıyaman'da 6 Şubat Felaketinin Gerçekleştiği Saatte Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 17:42

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6 Şubat günü Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Art arda meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizi birden etkiledi. Depremde sayısız canımızı kaybettik, tarifi imkansız acılara şahit olduk. Felaketin üzerinden bugün tam 2 sene geçti. Özellikle felaketi yaşayanlar için yaşanan acı hala ilk günkü gibi taze.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFu0Vhrs614/
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Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay ve Adıyaman'da 6 Şubat felaketinin gerçekleştiği saatte halk bir araya geldi.

Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay ve Adıyaman'da 6 Şubat felaketinin gerçekleştiği saatte halk bir araya geldi.

04.17’de bir araya gelen halk, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

04.17’de bir araya gelen halk, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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