Unutmadık, Unutmayacağız: 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Televizyon Kanallarının Paylaşımları
6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm Türkiye unutulmaz bir acı yaşadı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'ın doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yurdundan oldu.
Bir doğal afetin nasıl felakete dönüştüğüne, yaşananlara ve yaşatılanlara şahit olduğumuz olayın üstünden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye yeniden bu acı günü anarken, televizyon kanallarından da paylaşım geldi.
6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ne yazık ki 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 11 şehrin doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yaşam alanından olmuştu. Aradan geçen iki yıla rağmen hala yüz binlerce insan konteynerlarda yaşamaya devam ediyor.
Bu faciada yaşananları, yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız... Aradan geçen iki yıla rağmen acımız hiç dinmedi. Sevdiklerimize hasretimiz de, öfkemiz de içimizden bir an olsun eksilmedi.
Felaketin yıl dönümünde tüm Türkiye gibi televizyon kanalları da acıyı unutmadı. Depremin üstünden geçen ikinci yılda kanallar da paylaşım yaptılar.
TRT 1
Kanal D
atv
Show TV
TV 8
Star TV
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