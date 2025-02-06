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Unutmadık, Unutmayacağız: 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Televizyon Kanallarının Paylaşımları

Unutmadık, Unutmayacağız: 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Televizyon Kanallarının Paylaşımları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.02.2025 - 14:09

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm Türkiye unutulmaz bir acı yaşadı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti.  Kahramanmaraş'ın yanısıra HatayOsmaniyeAdanaAdıyamanGaziantepŞanlıurfaDiyarbakırKilisMalatya ve Elazığ'ın doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yurdundan oldu. 

Bir doğal afetin nasıl felakete dönüştüğüne, yaşananlara ve yaşatılanlara şahit olduğumuz olayın üstünden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye yeniden bu acı günü anarken, televizyon kanallarından da paylaşım geldi.

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6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ne yazık ki 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 11 şehrin doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yaşam alanından olmuştu. Aradan geçen iki yıla rağmen hala yüz binlerce insan konteynerlarda yaşamaya devam ediyor.

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ne yazık ki 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 11 şehrin doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yaşam alanından olmuştu. Aradan geçen iki yıla rağmen hala yüz binlerce insan konteynerlarda yaşamaya devam ediyor.

Bu faciada yaşananları, yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız... Aradan geçen iki yıla rağmen acımız hiç dinmedi. Sevdiklerimize hasretimiz de, öfkemiz de içimizden bir an olsun eksilmedi.

Bu faciada yaşananları, yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız... Aradan geçen iki yıla rağmen acımız hiç dinmedi. Sevdiklerimize hasretimiz de, öfkemiz de içimizden bir an olsun eksilmedi.

Felaketin yıl dönümünde tüm Türkiye gibi televizyon kanalları da acıyı unutmadı. Depremin üstünden geçen ikinci yılda kanallar da paylaşım yaptılar.

Felaketin yıl dönümünde tüm Türkiye gibi televizyon kanalları da acıyı unutmadı. Depremin üstünden geçen ikinci yılda kanallar da paylaşım yaptılar.

TRT 1

TRT 1
twitter.com

Kanal D

Kanal D
twitter.com
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atv

atv
twitter.com

Show TV

Show TV
twitter.com

TV 8

TV 8
twitter.com

Star TV

Star TV

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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