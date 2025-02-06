Unutmadık, Unutmayacağız: 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Televizyon Kanallarının Paylaşımları

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm Türkiye unutulmaz bir acı yaşadı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'ın doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yurdundan oldu.

Bir doğal afetin nasıl felakete dönüştüğüne, yaşananlara ve yaşatılanlara şahit olduğumuz olayın üstünden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye yeniden bu acı günü anarken, televizyon kanallarından da paylaşım geldi.