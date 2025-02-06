6 Şubat Depremlerinin Simgelerindendi: Mesut Hançer’in Acısı Tazeliğini Koruyor
6 Şubat Depremlerinin Simgelerindendi: Mesut Hançer’in Acısı Tazeliğini Koruyor
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmişti. Bin 400 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği Ebrar Sitesi’nde ölenlerden biri de 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’di. Baba Mesut Hançer, enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmayarak akıllara kazınmıştı. Depremlerin 2. yıldönümünde açıklamalarda bulunan Mesut Hançer, “6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne” ifadelerini kullandı.
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Üzerinden 2 yıl geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin simgelerinden biri, kızının enkaz altında elini tutan baba Mesut Hançer olmuştu.
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Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.
O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.
Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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