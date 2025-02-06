6 Şubat Depremlerinin Simgelerindendi: Mesut Hançer’in Acısı Tazeliğini Koruyor

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmişti. Bin 400 kişinin enkaz altında kalarak can verdiği Ebrar Sitesi’nde ölenlerden biri de 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’di. Baba Mesut Hançer, enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmayarak akıllara kazınmıştı. Depremlerin 2. yıldönümünde açıklamalarda bulunan Mesut Hançer, “6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne” ifadelerini kullandı.