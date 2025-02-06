6 Şubat Depreminin Ardından Çadır Satan Kızılay’ın Dayanışma Mesajı Tepkilere Neden Oldu
6 Şubat Depreminin Ardından Çadır Satan Kızılay’ın Dayanışma Mesajı Tepkilere Neden Oldu
6 Şubat depremlerinde Haluk Levent’in başında olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon liralık çadır satan Kızılay, felaketin 2. yıldönümünde paylaşımı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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10'dan fazla ili yıkıp geçen 6 Şubat depremlerinde Kızılay çadır satmasıyla damga vurmuştu.
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2 bin 50 çadırı 46 milyon liraya Ahbap Derneği'ne satan Kızılay'ın o dönem başkanı olan Kerem Kınık "AHBAP çadır ithal etseydi, bizim maliyetine verdiğimizin 2 katına almak durumunda kalacaktı. Büyütülecek bir hadise değil" ifadelerini kullandı.
Büyük felaket yaşanırken Kızılay'ın depremden kar etmeye çalışması herkesi isyan ettirmişti.
6 Şubat depremlerinin yıldönümünde de Kızılay, 'dayanışma' ile andı. Kızılay, X hesabından, "Yaralarımızı dayanışmayla sardık, iyileşmeye birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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