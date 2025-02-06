onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adıyaman'da Vatandaşlar 6 Şubat Felaketinin Meydana Geldiği Saatte Gökyüzüne Dilek Fenerleri Bıraktı

Adıyaman'da Vatandaşlar 6 Şubat Felaketinin Meydana Geldiği Saatte Gökyüzüne Dilek Fenerleri Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 19:08

İçerik Devam Ediyor

Bugün, 6 Şubat, 2023'de yaşadığımız deprem felaketinin ikinci yıldönümü. Ülkemizin daha önce benzerini görmediği bir felaketle karşı karşıya kaldığı o kara günün acısı, bugün hala ilk günkü gibi. O gün, ülkemizin dört bir yanından insanlar, bu büyük felaketin yaralarını sarmak, acıları paylaşmak ve birbirlerine destek olmak için bir araya geldi. Bugün de yine ülkenin dört bir yanından herkes, felakette kaybettiğimiz canlarımızı anıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hamit_karakus...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adıyaman ve Hatay'da vatandaşlar, felaketin geçekleştiği saate bir araya geldi ve sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Adıyaman ve Hatay'da vatandaşlar, felaketin geçekleştiği saate bir araya geldi ve sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Adıyaman'da ise saatler 04:17'yi gösterdiğinde gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

Adıyaman'da ise saatler 04:17'yi gösterdiğinde gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın