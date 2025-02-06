Adıyaman'da Vatandaşlar 6 Şubat Felaketinin Meydana Geldiği Saatte Gökyüzüne Dilek Fenerleri Bıraktı

Bugün, 6 Şubat, 2023'de yaşadığımız deprem felaketinin ikinci yıldönümü. Ülkemizin daha önce benzerini görmediği bir felaketle karşı karşıya kaldığı o kara günün acısı, bugün hala ilk günkü gibi. O gün, ülkemizin dört bir yanından insanlar, bu büyük felaketin yaralarını sarmak, acıları paylaşmak ve birbirlerine destek olmak için bir araya geldi. Bugün de yine ülkenin dört bir yanından herkes, felakette kaybettiğimiz canlarımızı anıyor.