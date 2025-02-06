Adıyaman'da Vatandaşlar 6 Şubat Felaketinin Meydana Geldiği Saatte Gökyüzüne Dilek Fenerleri Bıraktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hamit_karakus...
Bugün, 6 Şubat, 2023'de yaşadığımız deprem felaketinin ikinci yıldönümü. Ülkemizin daha önce benzerini görmediği bir felaketle karşı karşıya kaldığı o kara günün acısı, bugün hala ilk günkü gibi. O gün, ülkemizin dört bir yanından insanlar, bu büyük felaketin yaralarını sarmak, acıları paylaşmak ve birbirlerine destek olmak için bir araya geldi. Bugün de yine ülkenin dört bir yanından herkes, felakette kaybettiğimiz canlarımızı anıyor.
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Adıyaman ve Hatay'da vatandaşlar, felaketin geçekleştiği saate bir araya geldi ve sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
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Adıyaman'da ise saatler 04:17'yi gösterdiğinde gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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