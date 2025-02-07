İzmir'de Metrelerce Çekilen Denizin Görüntüsü Art Arda Yaşanan Sarsıntıların Ardından Endişeleri Artırdı

Ege'de art arda yaşanan depremler hem bölge halkını hem tüm ülkeyi endişelendiriyor bildiğiniz üzere. Prof. Dr. Celal Şengör de Ege’de son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yaptı. Şengör, Santorini’deki yanardağın büyük bir risk taşıdığını belitti ve “Santorini’deki yanardağ aktif zaten. 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteriyor. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. O kadar tehlikeli.” demişti. OHAL ilan edilen Santorini de halk farklı bölgelere tahliye edildi.