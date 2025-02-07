İzmir'de Metrelerce Çekilen Denizin Görüntüsü Art Arda Yaşanan Sarsıntıların Ardından Endişeleri Artırdı

Ege'de art arda yaşanan depremler hem bölge halkını hem tüm ülkeyi endişelendiriyor bildiğiniz üzere. Prof. Dr. Celal Şengör de Ege’de son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili bir açıklama yaptı. Şengör, Santorini’deki yanardağın büyük bir risk taşıdığını belitti ve “Santorini’deki yanardağ aktif zaten. 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteriyor. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. O kadar tehlikeli.” demişti. OHAL ilan edilen Santorini de halk farklı bölgelere tahliye edildi.
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İzmir, Seferihisar'da bir vatandaş metrelerce çekilen denizin görüntüsünü paylaştı.
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Bölgede yaşayanlar bunun normal olduğunu söylese de, yaşanan sarsıntıların ardından ortaya çıkan görüntü endişeleri artırdı.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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