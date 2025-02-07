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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı Arasında Tartışma Çıktı: “Ben Soracağım, Sen Yanıtlayacaksın”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı Arasında Tartışma Çıktı: “Ben Soracağım, Sen Yanıtlayacaksın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 16:04

Ege Denizi’nde kısa bir süre içerisinde yüzlerce deprem yaşandı biliyorsunuz ki. Yunanistan’a bağlı adaların tahliyesi gerçekleşti. Hal böyle olunca komşuda yaşananlar bizler için de korku yarattı. Akıllara gelen soru ise depremlerin bizi etkileyip etkilemeyeceğiydi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Beyaz TV’ye konuk oldu ve yaşanan depremler hakkında konuştu.

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Canlı yayın esnasında programın sunucusu Türker Akıncı ile Prof. Dr. Şener Üşümezsoy arasında tartışma yaşandı.

Canlı yayın esnasında programın sunucusu Türker Akıncı ile Prof. Dr. Şener Üşümezsoy arasında tartışma yaşandı.

Türker Akıncı anlaşılır bir anlatım olmadığını iddia etti, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise kendisinin onu dinlemediğini dile getirdi.

Türker Akıncı anlaşılır bir anlatım olmadığını iddia etti, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise kendisinin onu dinlemediğini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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