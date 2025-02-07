Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı Arasında Tartışma Çıktı: “Ben Soracağım, Sen Yanıtlayacaksın”

Ege Denizi’nde kısa bir süre içerisinde yüzlerce deprem yaşandı biliyorsunuz ki. Yunanistan’a bağlı adaların tahliyesi gerçekleşti. Hal böyle olunca komşuda yaşananlar bizler için de korku yarattı. Akıllara gelen soru ise depremlerin bizi etkileyip etkilemeyeceğiydi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Beyaz TV’ye konuk oldu ve yaşanan depremler hakkında konuştu.