Yunanistan Depremleriyle İlgili Ülkemizde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Kısa sürede art arda meydana gelen ve büyüklükleri git gide artan depremler, halkta paniğe sebep oldu. Bu depremlerin, daha büyük bir deprem öncesinde yaşandığına dair görüşler ortaya atıldı. Öte yandan Yunanistan'da bulunan volkanların, deprem hareketleriyle tetikleneceği endişesi yaşanmaya başladı.

Medyada yayılan bazı haberler, yorumlar ise yanıltıcı olabilir. Bu tip konularda yalnızca bilim insanlarını, alanında uzman isimleri dinlemek gereklidir.