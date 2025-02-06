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Yunanistan Depremleriyle İlgili Ülkemizde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Yunanistan Depremleriyle İlgili Ülkemizde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 13:46

Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası' olarak nitelendirilen yüzlerce deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3 ila 4 arasında değişen depremlerin en büyüğü 5.2 olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin Batı kesimlerinde de depremlerin hissedildiği aktarıldı. Yunanistan halkında bir panik havası oluşurken medyada birçok haber yer almaya başladı.

Peki Yunanistan depremiyle ilgili doğru bildiğimzi yanlışlar neler?

X'te paylaşım yapan 'VoiceofHellas' hesabı paylaştı.

Kaynak

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Ege Denizi'nde büyüklüğü genel olarak 3 ila 4 arasında değişen yüzlerce deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde büyüklüğü genel olarak 3 ila 4 arasında değişen yüzlerce deprem meydana geldi.

Kısa sürede art arda meydana gelen ve büyüklükleri git gide artan depremler, halkta paniğe sebep oldu. Bu depremlerin, daha büyük bir deprem öncesinde yaşandığına dair görüşler ortaya atıldı. Öte yandan Yunanistan'da bulunan volkanların, deprem hareketleriyle tetikleneceği endişesi yaşanmaya başladı.

Medyada yayılan bazı haberler, yorumlar ise yanıltıcı olabilir. Bu tip konularda yalnızca bilim insanlarını, alanında uzman isimleri dinlemek gereklidir.

X'te paylaşım yapan 'VoiceofHellas' hesabı Yunanistan depremi hakkında ülkemizde doğru bilinen yanlışları paylaştı.

X'te paylaşım yapan 'VoiceofHellas' hesabı Yunanistan depremi hakkında ülkemizde doğru bilinen yanlışları paylaştı.
twitter.com

Paylaşımın detayları aşağıdaki gibidir... 👇🏻

Volkan Patlayacak İddiası

Volkan Patlayacak İddiası

Söz konusu iddialara ilişkin yapılan paylaşımda kullanılan ifadeler: 'İki Volkan da sürekli takip ediliyor ve gerçekleşen depremler volkanik değil tektonik kaynaklı şu an için volkan ile alakalı bir endişe yok.'

Yunan uzmanlar da meydana gelen depremlerin tektonik hareketli olmadığını, su altı fay hatlarından kaynakladığını belirtmişti. 1950 yılında patlayan söz konusu yanardağ, herhangi bir depremi tetiklememişti.

Adalar Tahliye Ediliyor İddiası

Adalar Tahliye Ediliyor İddiası

'Adalarda tahliye işlemi yok. Tam tersi uzmanlar ve resmi yetkililer adalarda kalmanın güvenli olduğunu söylüyor. Ancak sürekli sallanan adada kalmaktan korkan turist, mevsimlik işçi ve bir kısım yerliler orayı terk etti. Terk etme işlemini kendi olanakları ile yani feribotlar ve uçakla yapıyorlar. Devlet herhangi bir tahliye yapmadı çünkü şu an için orası güvenli. Ancak acil bir durumda tahliye gerekirse hazır olmak için bölgeye ve uzal çevresine ek gemiler gönderildi. '

Çok Büyük Bir Deprem Olacak İddiası

Çok Büyük Bir Deprem Olacak İddiası

'Uzmanlar bölgeyi takip edip simülasyonlar yapıyor ve senaryolar hazırlıyorlar. Birinci senaryoya göre büyüklüğü 5,5'un altında olan sık depremler olmaya devam eder ve bu süreç birkaç hafta, birkaç ay ya da bir yıl bile sürebilir. Bir diğer senaryoya göre büyüklüğü 5,5 ile 6 arası bir deprem olur ki bu adada bir hasara yol açmaz ve arkasından artçı sarsıntılar ile yavaşça sönümlenerek normale döner. Düşük olan bir ihtimal ise 6 veya üzeri bir deprem olur ve bu durumda tsunami de oluşabilir. '

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Felaket senaryosuna göre hazırlık yapılıyor, o durumda bile hazır olunmak isteniyor ancak o senaryonun düşük ihtimal olduğunu bilmeniz lazım. "

Felaket senaryosuna göre hazırlık yapılıyor, o durumda bile hazır olunmak isteniyor ancak o senaryonun düşük ihtimal olduğunu bilmeniz lazım. "

Söz konusu depremlere ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis uzmanların görüşlerine dayanarak Ege'deki sismik hareketliliğe karşı 'daha iyimser' olduklarını belirtti.

Ayrıca Miçotakis, uzmanlara kulak verilmesi gerektiğini belirterek halkını soğukkanlı olmaya davet etti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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