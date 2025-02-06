Yunanistan Depremleriyle İlgili Ülkemizde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?
Yunanistan Depremleriyle İlgili Ülkemizde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?
Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası' olarak nitelendirilen yüzlerce deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3 ila 4 arasında değişen depremlerin en büyüğü 5.2 olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin Batı kesimlerinde de depremlerin hissedildiği aktarıldı. Yunanistan halkında bir panik havası oluşurken medyada birçok haber yer almaya başladı.
Peki Yunanistan depremiyle ilgili doğru bildiğimzi yanlışlar neler?
X'te paylaşım yapan 'VoiceofHellas' hesabı paylaştı.
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Ege Denizi'nde büyüklüğü genel olarak 3 ila 4 arasında değişen yüzlerce deprem meydana geldi.
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X'te paylaşım yapan 'VoiceofHellas' hesabı Yunanistan depremi hakkında ülkemizde doğru bilinen yanlışları paylaştı.
Volkan Patlayacak İddiası
Adalar Tahliye Ediliyor İddiası
Çok Büyük Bir Deprem Olacak İddiası
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Felaket senaryosuna göre hazırlık yapılıyor, o durumda bile hazır olunmak isteniyor ancak o senaryonun düşük ihtimal olduğunu bilmeniz lazım. "
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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