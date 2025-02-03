Celal Şengör'den Ege Depremleri ve Santorini Uyarısı: “Yanardağ Patlarsa Hepimize Allah’a Ismarladık”

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/prof...
Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Stratonikeia Antik Kenti ziyareti sırasında Ege’de son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PD muhabiri Kenan Gürbüz’ün sorularını yanıtlayan Şengör, Santorini’deki yanardağın büyük bir risk taşıdığını belirterek, “Santorini’deki yanardağ aktif zaten. 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteriyor. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. O kadar tehlikeli.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ege’de meydana gelen depremlerin normal olduğunu belirten Şengör, "Derinliği 7 kilometreymiş, bu burada beklenen bir şey. Asıl önemli olan, bu depremlerin hangi türde olduğu ve nerede kümelendiğidir." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın