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Celal Şengör'den Ege Depremleri ve Santorini Uyarısı: “Yanardağ Patlarsa Hepimize Allah’a Ismarladık”

Celal Şengör'den Ege Depremleri ve Santorini Uyarısı: “Yanardağ Patlarsa Hepimize Allah’a Ismarladık”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 18:43

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Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Stratonikeia Antik Kenti ziyareti sırasında Ege’de son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PD muhabiri Kenan Gürbüz’ün sorularını yanıtlayan Şengör, Santorini’deki yanardağın büyük bir risk taşıdığını belirterek, “Santorini’deki yanardağ aktif zaten. 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteriyor. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. O kadar tehlikeli.” dedi.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/prof...
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Ege’de meydana gelen depremlerin normal olduğunu belirten Şengör, "Derinliği 7 kilometreymiş, bu burada beklenen bir şey. Asıl önemli olan, bu depremlerin hangi türde olduğu ve nerede kümelendiğidir." ifadelerini kullandı.

Ege’de meydana gelen depremlerin normal olduğunu belirten Şengör, "Derinliği 7 kilometreymiş, bu burada beklenen bir şey. Asıl önemli olan, bu depremlerin hangi türde olduğu ve nerede kümelendiğidir." ifadelerini kullandı.

Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Celal Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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