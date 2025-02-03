Celal Şengör'den Ege Depremleri ve Santorini Uyarısı: “Yanardağ Patlarsa Hepimize Allah’a Ismarladık”

Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Stratonikeia Antik Kenti ziyareti sırasında Ege’de son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PD muhabiri Kenan Gürbüz’ün sorularını yanıtlayan Şengör, Santorini’deki yanardağın büyük bir risk taşıdığını belirterek, “Santorini’deki yanardağ aktif zaten. 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteriyor. Eğer patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. O kadar tehlikeli.” dedi.