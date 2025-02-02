Otel Yangınından Oğluyla Camdan Atlayarak Kurtulan Müşteri Berk Ertürk Faciada Yaşadıklarını Anlattı!

21 Ocak günü sabaha karşı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir faciaya dönüşmüştü. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada yaşananlar, ihmaller zinciri, 'Sorumlu kim?' tartışmaları o günden bu yana gündemimizi meşgul ediyor. Hayatta kalanların faciada yaşananları anlatmasıyla da olayın vehameti tekrar tekrar gözler önüne seriliyor.

Yangından eşi ve çocuklarıyla sağ kurtulan isimlerden biri olan Berk Ertürk, oğluyla kaçış hikayelerini; eşi ve kızının mucizevi kurtuluşunu anlattığı bir yazı paylaştı. Olayın şokunu hala atlatamamış olan bu ailenin yaşadıkları, yaşanan facianın büyüklüğünü bir kez daha görmemizi sağladı.