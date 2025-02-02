Otel Yangınından Oğluyla Camdan Atlayarak Kurtulan Müşteri Berk Ertürk Faciada Yaşadıklarını Anlattı!
21 Ocak günü sabaha karşı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir faciaya dönüşmüştü. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada yaşananlar, ihmaller zinciri, 'Sorumlu kim?' tartışmaları o günden bu yana gündemimizi meşgul ediyor. Hayatta kalanların faciada yaşananları anlatmasıyla da olayın vehameti tekrar tekrar gözler önüne seriliyor.
Yangından eşi ve çocuklarıyla sağ kurtulan isimlerden biri olan Berk Ertürk, oğluyla kaçış hikayelerini; eşi ve kızının mucizevi kurtuluşunu anlattığı bir yazı paylaştı. Olayın şokunu hala atlatamamış olan bu ailenin yaşadıkları, yaşanan facianın büyüklüğünü bir kez daha görmemizi sağladı.
Dünya tarihinde görülmüş en büyük otel yangınlarından biri olan Grand Kartal Otel yangını, 78 vatandaşımızı kaybetmemize sebep olan ve hem acısını hem şokunu hala üzerimizden atamadığımız acı bir olay oldu.
Oteldeki ihmaller zinciri ve "Sorumlu kim?" tartışmaları bir yana, kaybettiğimiz canların acısını ve o gün o faciada yaşananların büyüklüğünü düşünmek içimizdeki acının dinmemesine ve öfkemizin büyümesine neden oluyor.
Yangından sağ kurtulan isimlerin o geceye dair anlattıkları ise boğazımızda bir düğüm olurken, gözlerimizden bir kez daha yaşlar süzülmesine yol açıyor.
Yangından oğluyla birlikte camdan atlayarak kurtulan Berk Ertürk, eşi için hastanede kalmaya devam ederken yaşadıklarını yazarak dile getirmek istemiş.
"Yaşadıklarımı yazmak istedim. Olayın üzerinden 11 gün geçmiş ve biz hala eşim için hastanedeyiz. Hala da tam iyileşmiş değil. Benim için ise sürekli düşünüp kafamda kurmaktansa refakat ettiğim gecelerde yazmak daha iyi geldi."
"Odamızın kapısı üzerimize kapanmıştı ve kartımızı almayı düşünmediğimiz için tekrar odamıza giremiyorduk. Hep birlikte iki yan odada kalan arkadaşlarımızın kapısını çaldık ve içeri girdik. Aslında o oda da bizimki gibi, otelin yamaca bakan ve itfaiyelerin gelse de müdahale edemeyeceği bir odaydı ancak bunu düşünecek halde değildik, neredeyse hiç bir şeyi düşünerek ve planlı yapmıyorduk zaten."
"O sırada odadakilerden bir grup koridora çıktık. Çok düzensiz ve panikle hareket ediyorduk hepimiz. Bir arada kalamadık. Koridora çıkar çıkmaz otelin ortasında olan asansör ve merdivenlerin olduğu bölgeden bize doğru koşanlarla karşılaştık, hatta o taraftan bize doğru koşan insanlarla kelimenin tam anlamıyla kafa kafaya çarpıştık. O taraf yangının ve dumanın geldiği taraftı. O tarafın kapalı olduğunu anlayınca yangın ve duman kaynağını arkamıza alıp koridorun diğer ucuna koştuk. Vardığımız nokta, otelin girişine doğru dışardan baktığınızda, otelin en sol ucundaki, altında sundurma olan dar kenarı idi."
👇
👇
👇
Eşi ve kızı ise, sığındıkları bir odada yer alan vatandaşların yardımı sayesinde hayatta kalmışlar.
Bir daha böylesine büyük facialar, acılar yaşamamak dileğiyle...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın