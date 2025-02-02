Anlamlı Mesaj: TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Anlamlı Mesaj: TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadelerini kullanan 5 teğmen ve sıralı 3 amiri TSK'dan ihraç edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, teğmenler ve komutanlarının “emre itaatsizlik” nedeniyle ihraç edildiğini açıklamıştı. TSK’dan ihraç edilen teğmenler hep birlikte Ankara’da bulunan Anıtkabir’i ziyaret etti.
Kaynak: 12Punto
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30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı’nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler kılıçlarını çatarak “Subaylık Yemini” etmiş ve sonrasında “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demişti.
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Yaşananlar sonrasında 5 teğmen ve 3 sıralı amiri TSK’dan ihraç edilmişti. Askerlerin, sadece 1 oyla ihraç olduğu ortaya çıkmıştı.
Ankara’da bulunan teğmenler, Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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